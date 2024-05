Ośrodek adopcyjny na nowym. Bo otoczenie ma znaczenie

Szczeciński oddział Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie ma nową siedzibę - przy al. Wyzwolenia 105 w Szczecinie. A w niej więcej miejsca, przyjazne pomieszczenia, po prostu lepsze warunki do pełnienia swojej misji, która polega na tworzeniu rodzin. Fot. Piotr Sikora

Publiczny ośrodek adopcyjny w Szczecinie ma nową siedzibę. Teraz zajmuje pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku przy al. Wyzwolenia 105. Obiekt został specjalnie dla niego wyremontowany i dostosowany do potrzeb tej instytucji.

Szczeciński ośrodek jest oddziałem Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. Te dwa ośrodki decyzją radnych województwa zachodniopomorskiego zostały skonsolidowane od 1 stycznia 2022 r. i obecnie działają jako połączone placówki. Ta w Szczecinie do niedawna miała swoją siedzibę przy ul. Starzyńskiego. Teraz przeniosła się do budynku przy al. Wyzwolenia. To, jak mówią gospodarze, lepsza lokalizacja i więcej przestrzeni.

- Pomieszczenia są wykorzystywane w całości w celach diagnostycznych zarówno par, które przygotowujemy do pełnienia roli rodzica adopcyjnego, oraz dla dzieci, dla których poszukujemy godnych rodziców - mówi Magdalena Płudowska, kierownik szczecińskiego oddziału Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

W zeszłym roku te dwie placówki adopcyjne doprowadziły do połączenia z odpowiednimi kandydatami na rodziców ponad 130 dzieci. Ich dyrektor podkreśla, że bardzo ważne jest, w jakich warunkach te wszystkie działania są prowadzone.

- Mamy tutaj odpowiednią salę do diagnozowania dzieci - mówi Leszek Jęczkowski, dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. - Można to robić w przyjaznym otoczeniu, podczas zabawy, w miłej atmosferze. To bardzo ważne, bo od tej diagnozy tak naprawdę zależy przecież los dziecka, ona decyduje, czy ono może trafić do adopcji czy są potrzebne terapie.

Ta sala, poza wyposażeniem i kolorystyką przyjaznymi dziecku, ma lustro weneckie, co daje możliwość zapewnienia poczucia intymności, dyskretnej obserwacji naturalnych zachowań nie tylko dziecka, ale też dorosłych, którzy chcą być jego rodzicami (taka obserwacja odbywa się za ich wiedzą).

Informacje na temat działalności ośrodka można znaleźć na jego stronie internetowej: www.poa.ta.pl©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21.05.2024 r.

