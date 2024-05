Stocznia Szczecińska "Wulkan" z dużą stratą finansową

- W dniu, w którym zostałem odwołany przez nową radę nadzorczą, wszystkie powierzchnie były wykorzystane, tętniły życiem, Szczeciński Park Przemysłowy przynosił zysk - podkreślił. - Po 8 latach wróciłem tutaj, by dokonać inwentaryzacji i stworzyć punkt wyjścia do zdefiniowania przyszłości gospodarczej tego terenu.

Kiedy objąłem stery odpowiedzialnego za sprawy gospodarki morskiej, powiedziałem, że zarządzanie spółkami Skarbu Państwa zostanie przekazane fachowcom i właśnie tak się stało, nowy zarząd stoczni to profesjonaliści, którzy - jestem przekonany - zadbają o interes tej ważnej dla gospodarki morskiej spółki - powiedział wiceminister Marchewka. - Rozpoczęliśmy nasze działania od konkretnego sprawdzenia, co się wydarzyło w ostatnich latach, jaka jest kondycja i stan tego przedsiębiorstwa i to było kluczowe, aby wszystko dokładnie sprawdzić. Wnioski z tego audytu, który został przeprowadzony, są porażające: niekompetencja, zatapianie pieniędzy i złe decyzje. Mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna. Przez ostatnie lata budowano propagandowy fałszywy obraz odbudowy wielkiej stoczni. Efektem tej propagandy są wielomilionowe straty.

Komentarze

Marchewka show 2024-05-20 17:35:53 Marchewka nie ma pojęcia o gospodarce. To nawet nie jest zero, tylko minus 1. Jedyna rzecz, którą dobrze robi to chodzenie po ulicach Szczecina z tablicą na kiju z wypisanymi zarobkami ludzi z PiS. W tym rzeczywiście jest niezastąpiony. To jego pasja. Teraz powinien wypisać na tablicy zarobki ludzi z PO i obowiązkowo obejść wszystkie dzielnice Szczecina.

Katar 2024-05-20 17:34:55 Jaja, kiedy marchewka pracował w branży morskiej ? Wydrukowałem.zobaczymy za dwa lata

FIGO 2024-05-20 17:31:15 Jak za czasów Grzegorza to " hulało " to pamiętam !Grzegorz reprezentował interes SILEZJI , ale sercem był Stoczniowcem ! Chciał remontować dachy itd. , ale PO miało inne plany .Już wówczas co lepsze było sprzedane za grosz ! Przyklad :Stocznia Południe kupiona za 18mln ,wraz z maszyną na W2 za 8 mln.Nie mówię o innych środkach trwałych .Głupie rusztowania za 4 mln poszły za 700 tyś. , a pan Zaremba przegrał cywilny proces za pomówienia o kradzież! Wyborcy PO , wy to wiecie ! Krafport ?! Szkoda

FIGO 2024-05-20 17:28:34 Gdzie paliwo po 5,19, gdzie tani prąd panie premierze? A nie mydlenie oczu przez jakieś mikrostraty.

Stępka 2024-05-20 17:23:04 8 lat stępka pod prom rdzewiała i takie są efekty.

"Fachowcy" z PO. 2024-05-20 17:20:35 Ulubione słowa lewackich propagandzistów z PO to: fachowiec i konkurs. Jak wiadomo wszystkie ich konkursy na prezesów czy członków zarządu są zawsze tak ustawiane, że wygrywają tylko ich towarzysze. A za rządów Tuska w latach 2007-20215 fachowcy z PO rozłożyli na łopatki polską i szczecińską gospodarkę. Pozostawili ruinę. Co mogli to prywatyzowali czyli sprzedawali za pół darmo swoim biznesmenom lub Niemcom. Marchewka wiceministrem to jakiś żart. Przecież on nic nie potrafi.

FIGO z pytaniem 2024-05-20 17:19:16 Kto na te straty da kasę ? UE? Donek ? , a może pracownicy o odmiennej skórze ? I co z tego jak rozgrzany Sędzia pozamyka winnych ? Z tego kasy nie będzie, bo ONI tego nie ukradli . Za czasów PO kasę z VAT fizycznie "łysa pała" , przelewał na konta przestępców ! Teraz będzie podobnie . Zaczyna się już bezrobocie, a za chwilę olbrzymia dziura budżetowa . Donek w " nagrodę " do UE na " cwaniaka " ,a wyborcy na szparagi !Pytam , kiedy zamykacie interes specjaliści od burzenia ? Audyt niczym w CPK!

FIGO prognoza 2024-05-20 17:11:31 O ile PIS nie miał fachowców ( ONI byli szkoleni przez komunę !) , bo się brzydził czerwonymi ( mało kto w Stoczni nie był czerwony!) , postanowił mimo wszystko reaktywować Stocznię i trzeba przyznać, że wiele osób do tej pory wchodzi i wychodzi z zakładu ! ( większość ciabatych ). Jak znam Donka ( osobiście ) , to każe ten interes szybko zamknąć i powie , że PIS narobił burdelu . Jak to się mówi . Był PIS , domek z kart stał , przyszedł Donek i wszystko " jebło ". Będzie prywatny folwark PO !

abc 2024-05-20 17:10:11 Marchewko! Jakie ty masz przygotowanie,zeby zabierac glos w temacie o ktorym nie masz zielonego pojecia,Zalozenie garniturku i koszulki z ''zwisem meskim'' to za malo,

GNF 8564 2024-05-20 17:06:33 Nie wolno reanimować czegoś czego nie ma jestem byłym stoczniowcem ludzie teren sprzedać mariny wybudować ceny obniżyć będzie interes Kaczyński żadnego statku nie wybudował roje kotów zna i nic więcej

FIGO 2024-05-20 17:03:38 Pan Morawiecki stojąc na schodach świetlicy gł. przywieziony przez Joachima , nie będąc fachowcem od budowy statków powiedział wówczas : jak Wy to chcecie poskładać jak to posprzedawane , pokradzione . No może nie dokładnie tak , ale wątpliwości miał ! Platfusy nie " pomogli " Joachimowi , a wręcz sypnęli piachem w tryby . Karma wraca. Za kilka lat , ktoś rozliczy Platfusów , no chyba , że będą tacy ludzie jak pan Grzegorz . Czy będą ? Wielu już nie żyje , a tacy jak ja to emeryci .Czas minął !

huszcz plus 2024-05-20 17:01:45 w 2016 huszcz zarządzał i wszystko hulało był zyski itd . Huszczu a jaki statek wybudowano za twojej kadencji.Co wielkiego tam budowano a może był wyprzedawany majatek i stąd zysk.To co sprzedałeś może nowa władza musiała stworzyć od nowa a zakupy wiążą się z wydatkami i ma to wpływa na bilans.

FOGO c.d 2024-05-20 16:57:12 nie wnikałem za co . Teraz widzę , że za niekompetencje ! Pan Grzegorz dla mnie jest autorytetem i kolegą po fachu . Sympatyzuję z PIS-em tylko dlatego , że będąc już poza Stocznią widziałem fizycznie co PO+PSL zrobili z tamtą Stocznią . PIS jakby wówczas zrobił audyt ( kto miał to zrobić ? ) , to koledzy , których znałem musieliby iść do paki . Widać była wola polityczna PO na " uwalenie Stoczni do końca ". PIS nie rozliczył ośmiu lat PO i teraz niech płacze, że za zniszczenia odpowie PIS !

... 2024-05-20 16:56:57 Tak wlasnie bylo przez 8 lat przepalnia kasy, promów nie ma, stępka na złomie, stocznia w swinoujsciu 200 osob na bruk a oswiecony suweren nadal głosuje i maja 30 % ,gorzej mentalnie jak w ruśni

S 2024-05-20 16:51:27 Nie możliwe byłoby zbudowanie bez kontraktu tak wielkiego ,największego w Europie doku co jest kością w gardle dla niemieckich stoczni.Jest to dla mnie oczernianie poprzedniego zarządu Gryfii!Jeżeli obecne rządy nie dokończą tego doku ,tj.dwóch pozostałych części będzie to dowodem wypełniania rozkazów niemieckich.A pan Marchewka doskonale o tym wie i niech NIE oskarża ludzi z poprzedniej ekipy, którym zależało na wybudowaniu doku dla Szczecina i Polski bo jest to MOŻLIWE!

FIGO 2024-05-20 16:50:38 Panu Grzegorzowi wierzę . W łeb niech się stuknie pan Strzeboński , bo pamiętam czas kiedy pana Grzegorza " osunęli " PIS-owcy ( chyba ) . Ja wówczas byłem już grubo poza Stocznią . Chciałem aplikować do Stoczni , ale widocznie Strzeboński przeczytawszy CV uznał, że na komuchów to ON nie będę stawiał ! Uznałem , że może PIS ma rację , że nie ufa czerwonym . Niedługo potem " posuneli " pana Strzebońskiego. Za co nie wnikałem , bo już robiłem u Niemców . Dzisiaj pewnie wychodzi , że już wówczas

figofago 2024-05-20 16:49:00 Podobno wyjechał na szparagi do Niemiec

stoczniowiec 2024-05-20 16:48:44 Ciekawe dlaczego wypowiada się tylko "pełnomocnik" a gdzie OBECNY ZARZĄD ? Przecież to fachowcy, a nie mają nic do powiedzenia o tym audycie, sytuacji? Coś się jednak nie zgadza panie ministrze...

obserwator 2024-05-20 16:47:59 A jak wygląda sprawa w Chlodni CL GRYF dwany Port Rybacki Gryf. Dlaczego o tej spolce Skarbu Państwa nie pisze się??? Kto zostal Prezesem?? Stagnacja w tej firmie, zastój , brak inwestycji ,progresu. Trzeba się tej firmie także przyjrzeć i zrobić audyt,

Zed 2024-05-20 16:37:28 Pociągnąć golfiarke Jacyne Witt i resztę pisowskiej zgrai do odpowiedzialności.

brawo wy! 2024-05-20 16:35:55 Dawac Nitrasa na prezesa,W warszawce jako specjalista od sportu sie meczy, Te srodki wspamagania w warszawce znacznie drozsze/wiadomo aktorzy i rozni celebryci maja kase wieksza jak w zapyzialym Szczecinie/

@cv 2024-05-20 16:22:25 To prawda. Wstydu nie mają.

cv 2024-05-20 16:11:57 Ten model chemikaliowca w tle to symbol stoczni zlikfidowanej przez PO!

Radek 2024-05-20 16:03:39 A czego się spodziewać po pisowskim zarządzie. Rozkradli i uciekli.

Analityk polityki 2024-05-20 16:03:18 Zarządzanie PIS = brak piasku nawet na Saharze....w ciągu 2 kadencji...., a wystarczy nie kraść ( słowa broszki vel Szydło ) ZCHPolice zadłużone po grzywkę + strata finansowa na grube miliony , Zaręba razem z Witt to samo na wszystkim się znali , a teraz ? : Za twarz i przed NIEZALEŻNY , NIEPARTYJNY , SĄD RP. Tyle !