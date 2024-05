Koszykówka. King drugi raz lepszy od Spójni [GALERIA]

Koszykarze Kinga wygrali drugi mecz półfinałowy ze Spójnią i już tylko jednego zwycięstwa brakuje mistrzom Polski do awansu do finału.

King Szczecin - PGE Spójnia Stargard 78:72 (15:18, 23:10, 24:22, 16:22). Stan rywalizacji w play-off 2:0.

King: Meier 15, Cuthbertson 13, Woodson 12, Nowakowski 10, Kyser 7, Udeze 7, Żołnierewicz 6, Mobley 6, Borowski 0.

PGE Spójnia: Daniels 23, Stein 16, Grudziński 10, Langović 9, Simons 6, Gordon 3, Brown Jr. 2, Łapeta 2, Gruszecki 1.

Drugi derbowy mecz półfinałowy wyglądał zupełnie inaczej niż sobotnia rywalizacja. King nie miał już tak wyraźnej przewagi i grał zdecydowanie mniej skutecznie niż przed dwoma dniami. Statystyki rzutowe mistrzów Polski nie dobiły w poniedziałek nawet do 50 procent, podczas gdy w sobotę skuteczność była blisko 70-procentowa.

Stargardzianie próbowali to wykorzystać. Dali się we znaki Kingowi już na początku meczu wygrywając inauguracyjna kwartę. Potem inicjatywę na dłuższy czas przejął King. Bohaterem drugiej odsłony był Nowakowski. Wprowadzony na kilka minut rezerwowy zdobył 7 punktów. Trzecie odsłona była pod pełna kontrolą Kinga, który przez jej większą część prowadził ponad 10 punktami, a przez moment nawet 16 oczkami. W grze stargardzian w III kwarcie utrzymywał rewelacyjnie dysponowany Daniels. To jego 15 punktów w tych 10 minutach pozwoliło zatrzymać Kinga na 12 punktach przewagi.

Emocje na dobre rozgrzały kibiców dopiero w decydującej kwarcie. Mistrzowie Polski pozwolili stargardzianom się rozkręcić, a akcje Steina i Grudzińskiego systematycznie doprowadzały do odrabiania strat. Przewaga na moment stopniała do jednego punktu, ale Kinga odbudował dwoma celnymi rzutami Meier. Spójnia jeszcze kilka razy postraszyła mistrza Polski, ale w ostatnich 90 sekundach zdobyła już tylko 2 punkty i King zdołał wyjść z opresji.

Trzeci mecz półfinałowy zaplanowano w czwartek w Stargardzie.

(woj)

Fot. Ryszard PAKIESER