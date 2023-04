Strefa bezpieczeństwa niszczy życie mieszkańców

Dwa tygodnie po wprowadzonej decyzją wojewody zachodniopomorskiego blokadzie drogi prowadzącej do świnoujskich zabytków i prawobrzeżnej plaży nie ma żadnych konkretnych rozwiązań jeżeli chodzi o komunikację oraz rekompensaty dla przedsiębiorców. - Rozwiązania zaproponowane przez decydentów to fikcja. Czeka nas bankructwo - słyszymy na Warszowie.

Biznes pada…

Przypomnijmy, że po konsultacji ze służbami wojewoda Zbigniew Bogucki postanowił wprowadzić strefę ochronną wokół terminalu LNG w prawobrzeżnej części Świnoujścia. Ustawa umożliwia co prawda dowolność wyznaczania stref ochronnych, do 200 metrów, ale wyjątkowo pieczołowicie postanowiono potraktować tylko jeden ciąg komunikacyjny w pobliżu gazoportu. Chodzi o ul. Ku Morzu prowadzącą na tutejszą plażę i do zabytków. Zakaz obowiązuje do odwołania. Mijają właśnie dwa tygodnie od czasu wprowadzenia blokady. Protestujący mieszkańcy proponują alternatywne rozwiązania (np. dopuszczenie ruchu autobusowego przez zamkniętą strefę), ale są ignorowani w tej kwestii.

Obecnie najbliższy dojazd na plażę znajduje się w

