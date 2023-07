Więcej czasu na aplikowanie o Mikro Granty

Fundacja Orły Sportu

Organizacje sportowe, kluby i stowarzyszenia - to właśnie do tego typu organizacji ma powędrować wsparcie finansowe na sport dla dzieci i młodzieży w ramach programu Mikro Granty.

Nabór wniosków został przedłużony o tydzień - aż do 21 lipca 2023r. do godz. 23.59. Wciąż jest czas na przygotowanie projektów sportowych, a Fundacja Orły Sportu, operator krajowy programu, deklaruje pełne wsparcie dla beneficjentów.

„Zainteresowanie projektem jest duże, system funkcjonuje bez zarzutu a my wciąż czekamy na kolejne zgłoszenia - mówi prezes Fundacji Orły Sportu, Rafał Wosik. - Na stronie www.mikrograntysportowe.pl zamieściliśmy informacje o projekcie, instrukcję wypełniania wniosku oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania. Uruchomiliśmy wsparcie konsultantów helpdesk, którzy codziennie służą pomocą. Odbył się też webinar udostępniony do odtworzenia na naszej stronie internetowej, więc każda zainteresowana organizacja sportowa może liczyć na wsparcie w zakresie obowiązujących procedur oraz zasad udzielania funduszy.”

Główną ideą programu Mikro Granty jest dofinansowanie ogólnodostępnych zajęć i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży z całego kraju. Dzięki innowacyjnemu podejściu Ministerstwo Sportu i Turystyki skoncentrowało swoje działania na dotarciu ze wsparciem finansowym do organizacji sportowych, które dotychczas nie korzystały z funduszy publicznych lub korzystały z takiego wsparcia w niewielkim zakresie. W ten sposób wsparte zostaną oddolne inicjatywy sportowe organizowane dla lokalnych społeczności.

„Wykorzystując różne kanały komunikacji docieramy z informacją o Projekcie w najdalsze zakątki Polski. Nasz profil na Facebook’u oraz strona internetowa Projektu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To pokazuje, że kampania informacyjna spełnia swoja rolę, co przekłada się na rosnącą ilość wniosków. Właśnie dlatego wydłużyliśmy termin składania wniosków do 21 lipca” - mówi Rafał Wosik.

Podstawowe założenia Mikro Grantów przewidują dofinansowanie:

- zajęć sportowych, eventów, wydarzeń, turniejów i konkursów sportowych,

- do 20 tyś złotych na jedno wydarzenie,

- do 5 projektów na jedną organizację sportową,

- realizację wydarzeń w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023r.

- również dla organizacji, które powstały w 2023 r.

Fundacja Orły Sportu od ponad 30 lat wspiera promocję kultury fizycznej i upowszechnia sport wśród dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów w Polsce. Tym razem, jako operator krajowy Mikro Grantów, ma szansę dotrzeć z pomocą do najdalszych zakątków kraju, dając możliwość najmłodszym Polakom rozwijać się w aktywności i zdrowiu. To dzieci i młodzież są grupą, która ma otrzymać największe wsparcie w ramach działań sportowych promowanych przez rząd. Najnowsze badania poziomu sprawności fizycznej i tendencji zachowań społecznych jednoznacznie wskazują, że to właśnie najmłodsi potrzebują budowania i wzmocnienia zdrowych nawyków. Spadek zainteresowania sportem oraz zmiany w sposobie życia młodych pokoleń niepokoją specjalistów i zmuszają do interwencji. Rząd, szkoła, jednostki samorządowe, organizacje sportowe ale także każdy z nas - wszyscy mamy wpływ na przyszłość młodych Polaków. Jak mówi hasło przewodnie programu Mikro Granty „Wspólnie budujemy aktywną Polskę”.

Aby dowiedzieć się więcej o rządowym programie Mikro Granty organizatorzy zapraszają na stronę www.mikrograntysportowe.pl oraz profil Facebook @Mikro Granty.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu