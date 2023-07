Chcesz kupić ubezpieczenie podróżne? Zapytaj swojego agenta o te 4 rzeczy

W czasie wyjazdu za granicę równie ważne jak piękny krajobraz jest zapewnienie sobie i bliskim pomocy w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, utraty bagażu czy wyrządzeniu szkody innym osobom. Ochronę we wskazanych sytuacjach zapewni ubezpieczenie na czas podróży. Eksperci ERGO Hestii radzą, o co zapytać agenta, by jak najlepiej dobrać ubezpieczenie.

Przed rozmową z agentem ubezpieczeniowym warto poświęcić kilka minut na zastanowienie się, jakiego ubezpieczenia najbardziej potrzebujemy. Eksperci ERGO Hestii zwracają uwagę na najbardziej kluczowe kwestie.

Kluczowa suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwestia podstawowa, ale bardzo często klienci nie zdają sobie sprawy, jak jej oszacowanie jest istotne. Z jednej strony - niska suma ubezpieczenia pozwala nam na niską składkę, co może wydawać się atrakcyjne. To jednak sprawia, że ubezpieczenie będzie nieskuteczne.

„Klienci, którzy zgłaszają się do naszych agentów, mają różne potrzeby” - mówi Joanna Przychodzka, ekspertka w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich ERGO Hestii. „Innej sumy ubezpieczenia potrzebują osoby wyjeżdżające do Czech, innej turyści nastawiający się na Maroko. W obu tych krajach wszystkie usługi medyczne różnią się cenami. Dlatego w naszym produkcie ERGO Podróż dajemy możliwość wyboru sumy ubezpieczenia od 200 tys. zł do nawet 3 mln zł. Warto poprosić o poradę w tym zakresie agenta ubezpieczeniowego” - dodaje.

Eksperci podkreślają, że ubezpieczenia podróżne to produkt, który świetnie wypada w relacji cena-wartość. Widoczne to jest np. przy kosztach hospitalizacji. Bez ubezpieczenia w Turcji trzeba zapłacić 700 zł za każdą dobę w szpitalu, a w USA nawet 20000 zł. Z kolei koszt transportu karetką w Grecji to wydatek od 900 zł do 4500 zł, a ewakuacja powietrzna to nawet 40000 zł. Dla porównania średnia składka za ERGO Podróż na tygodniowy wyjazd dla jednej osoby wynosi ok. 70 zł.

Cenny bagaż

Własne bezpieczeństwo jest oczywiście najważniejsze, ale nie można zapominać o komforcie podczas wyjazdu. Bagaż to jedna z tych rzeczy, o które najbardziej troszczymy się w trakcie wakacji. Ubezpieczenie może pozwolić zachować spokój ducha również w tej kwestii, dlatego warto o tym pamiętać podczas rozmowy z agentem.

„Jeśli dojdzie do utraty czy zniszczenia bagażu najbardziej istotne jest, by odszkodowanie pokryło wartość zniszczonych przedmiotów” - mówi Jakub Żukowski, ekspert Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich ERGO Hestii. „Doświadczenie nauczyło nas jednak, że bardzo przydatna jest również organizacja i pokrycie kosztów wysyłki przedmiotów osobistych niezbędnych do kontynuowania podróży. W takiej sytuacji w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem artykułów pierwszej potrzeby, np. żywności czy środków higienicznych” - wyjaśnia.

Podróż z dzieckiem? Kup OC

Wakacyjny wyjazd z dzieckiem to dobry pomysł, ale warto się odpowiednio przygotować. Dziecko może zwiększyć ryzyko nieumyślnego uszkodzenia cudzego mienia, np. należącego do hotelu, w którym aktualnie przebywamy. „Na takie sytuacje pomocne jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. Zapewni ono ochronę finansów klienta poprzez pokrycie roszczeń odszkodowawczych z polisy. Dzięki temu nie trzeba będzie angażować własnych pieniędzy. W ERGO Podróż OC w życiu prywatnym działa na całym świecie, a kwota odszkodowania może wynieść nawet 1 mln zł” - tłumaczy Joanna Przychodzka.

Ekstremalny wyjazd

Wakacje to oczywiście czas relaksu, ale niektórzy nie wyobrażają sobie go bez sportów - nierzadko również tych ekstremalnych. Jeśli tak jest również w naszym przypadku - koniecznie poinformujmy o tym agenta ubezpieczeniowego.

„Do sportów ryzykownych zaliczamy m.in. nurkowanie, kitesurfing, a ekstremalnych np. rafting czy loty motolotnią - wylicza Jakub Żukowski. - Warto w tym miejscu podkreślić, że w ramach ubezpieczenia klient otrzymuje ochronę w postaci ratownictwa, które zapewnia poszukiwanie prowadzone przez wyspecjalizowane służby, pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, a także transport do placówki medycznej. I koniecznie należy pamiętać: standardowe ubezpieczenie podróżne nie chroni nas, gdy stanie się coś podczas uprawiania ekstremalnych sportów. Jeśli planujemy to robić, koniecznie zaznaczmy to w rozmowie z agentem”.

