ARP S.A. zrewitalizuje Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu i uruchomi wyjątkowy portal dla przedsiębiorców

PAP/Kadr z filmu

Centrum konferencyjno-wystawowe Forum Radom powstanie w murach stuletniej Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. List intencyjny w tej sprawie podpisała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), właściciel obiektu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ARP S.A. ogłosiła także start kompleksowej wyszukiwarki ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego BiznesPortal.pl.

Podczas II Kongresu Radom Przyszłości ARP S.A. ogłosiła plan rewitalizacji zabytkowej siedziby „Łucznika”. W pochodzącym z lat 20. XX wieku kompleksie budynków dawnej fabryki broni (produkowano tam m.in. karabiny Mausera oraz pistolety VIS) znajdą się m.in. sale konferencyjno-wystawiennicze oraz stała ekspozycja poświęcona tradycjom kulturalnym i politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz państw Trójmorza. Nadzór merytoryczny nad ekspozycją sprawuje historyk prof. Andrzej Nowak.

„Projekt Forum Radom to pierwsza tak ambitna próba zmierzenia się z tą wspaniałą, a ciągle niedostatecznie znaną historią. Wierzę, że ten projekt stanie się początkiem odnowy myślenia republikańskiego nie tylko w Polsce, ale i w Europie” – powiedział prof. Nowak.

Sebastian Dąbski, wiceprezes ARP S.A., podkreślił, że Forum Radom łączyć będzie tradycję z nowoczesnością.

„Chcemy, żeby Forum było atrakcją turystyczną, przystanią dla miłośników historii Polski i Trójmorza, miejscem spotkań dla biznesu i organizacji społecznych czy politycznych. Nade wszystko jednak chcemy, by odnowiony >>Łucznik<< stał się na powrót wizytówką Radomia i dumą dla mieszkańców miasta” – powiedział wiceprezes Sebastian Dąbski.

Mariusz Rusiecki, wiceprezes ARP S.A. zaznaczył, że rewitalizacja dawnej fabryki broni to początek nowego rozdziału w historii Radomia.

„ARP, działając zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspiera małe i średnie miasta. Celem jest zatrzymanie odpływu mieszkańców z Radomia poprzez napływ nowych inwestycji i szans rozwojowych” – dodał wiceprezes Mariusz Rusiecki.

Europoseł Adam Bielan powiedział, że będzie to jedno z najnowocześniejszych w tej części Europy centrum konferencyjno-wystawienniczych, a takie centrum jest Radomiowi potrzebne po to, aby przyciągnąć do miasta duże imprezy, które są motorem napędowym gospodarki i usług. Adam Bielan podkreślił, że to miejsce będzie dostępne dla mieszkańców Radomia i turystów.

„Chciałbym serdecznie podziękować z jednej strony przedstawicielom ruchów miejskich (…), którzy walczyli o utrzymanie bryły tego budynku, z drugiej władzom Agencji Rozwoju Przemysłu z panem prezesem Cezariuszem Lesiszem i obecnym tutaj panom wiceprezesom. Szczególnie dziękuję panu wiceprezesowi Sebastianowi Dąbskiemu, którego zespół przez blisko rok pracował nad koncepcją tego miejsca, która jest rewolucyjna” – powiedział europoseł.

Po podpisaniu listu intencyjnego, dotyczącego współpracy ARP S.A. z MKiDN na rzecz rewitalizacji i dobudowy obiektów o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski, Szymon Giżyński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że Forum Radom to projekt, jakiego w Polsce jeszcze nie było, a tradycja republikańska Radomia może i powinna być inspiracją dla budowania europejskiej jedności.

„Radom zyska miejsce, które powinno być magnesem dla wszystkich zainteresowanych historią największego politycznego sukcesu Polski, którym była Rzeczpospolita Obojga Narodów” – powiedział wiceminister Giżyński.

Kompleksową koncepcję zagospodarowania „Łucznika” przygotowali Mirosław Nizio ze studia Nizio Design International i Mieczysław Bielawski z ART. FM (koncepcja wnętrza) – uznani architekci z ogromnym dorobkiem w dziedzinie projektowania obiektów wystawienniczych i muzealnych.

Mirosław Nizio powiedział, że idea rewitalizacji „Łucznika” zakłada stworzenie miejsca, w którym kultura będzie harmonijnie komponować się z naturą.

„Projekt świadomie otwiera się na mieszkańców Radomia, wpisując budynek w szerszą strategię relacji miejskich, odwołując się do takich koncepcji jak skalowalna idea smart city 3.0, miasto odporne czy wreszcie program aktywizacji społecznej, bazujący na rzeczywistych potrzebach regionu” – podkreślił Nizio.

Z kolei Mieczysław Bielawski zaznaczył, że znalezienie wspólnego mianownika dla tak wielu motywów: historia fabryki, historia polskiej tradycji republikańskiej, historia narodów Europy Środkowo-Wschodniej, było nie lada wyzwaniem.

„Jestem przekonany, że w koncepcji Forum Radom, którą zaprezentowaliśmy, udało się ukazać bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów w nowoczesnej formie - atrakcyjnej i czytelnej dla współczesnego odbiorcy” – zaznaczył Bielawski.

W przyjętej przez ARP S.A. strategii na lata 2023-2025 spółka zadeklarowała zaangażowanie w kolejne projekty historyczne, mające na celu promocję polskiej tradycji kulturowej i politycznej.

Podczas kongresu prezes Sebastian Dąbski poinformował także, że 1 lipca ARP S.A. uruchomi kompleksową wyszukiwarkę BiznesPortal.pl, która pozwoli przedsiębiorcom znaleźć dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty dofinansowania ich działalności.

„To nasze najnowsze >>dziecko<<. Programy, granty, nabory będzie można wyszukać w tak prosty sposób, że wystarczy, aby przedsiębiorca wpisał numer NIP. Wyszukiwarka po jego PKD wskaże tylko te programy, które są dla niego interesujące. Czegoś takiego jeszcze nie ma w Polsce. Dane czerpiemy bezpośrednio z bazy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego portal działa szybko i sprawnie” – powiedział prezes Dąbski.

BiznesPortal.pl jest bazą informacji o środkach dostępnych w ramach funduszy europejskich i międzynarodowych oraz programów krajowych. Przedsiębiorcy, po wpisaniu numeru NIP, znajdują w niej informacje o dostępnych preferencyjnych kredytach, pożyczkach, gwarancjach finansowych i ulgach podatkowych dopasowanych do branży, w której firma działa. Pod jednym adresem zebrane zostały informacje o narzędziach finansowych, które oferują przedsiębiorstwom ARP, Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., instytucje rządowe i samorządowe.

W przyszłości do portalu trafią również informacje z sektora samorządowego, rolniczego oraz powstanie sekcja edukacyjna.

Źródło informacji: PAP MediaRoom