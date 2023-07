WeNet tworzy i udoskonala nowe rozwiązania AI dla biznesu

Fot. WeNet

Sztuczna inteligencja otworzyła nowe perspektywy rozwoju dla wielu firm. Warto nauczyć się z niej korzystać, aby móc wyprzedzić konkurencję i odnosić sukcesy. Liderem w rozwiązaniach opartych o AI i w digitalizacji polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP jest firma WeNet, która tworzy innowacyjne produkty. Specjaliści wdrażają narzędzia oparte o AI zarówno do wykorzystania wewnątrz organizacji, jak i w postaci nowatorskich produktów, które już wkrótce znajdą się w ofercie firmy.

Dziś, aby odnieść sukces na rynku, trzeba znać aktualne trendy i nie bać się zmian. Korzystanie z nowych technologii, w tym z rozwiązań AI daje wiele szans i korzyści. Pozwala przede wszystkim się rozwijać i budować przewagi konkurencyjne na rynku. Doskonale wiedzą o tym doradcy internetowi WeNet, którzy pomagają małym i średnim przedsiębiorcom promować się w Internecie i zdobywać rozpoznawalność dzięki obecności w sieci. Eksperci dostarczają cyfrowe rozwiązania, które dają nowe możliwości.

Specjaliści WeNet są stale otwarci na nowinki i rozwój, śledzą aktualności na rynku i są na bieżąco z innowacjami. Doskonale znają się na technologii i wiedzą, jak ją wykorzystywać. W odpowiedzi na najnowsze trendy korzystają ze sztucznej inteligencji, tworzą nowatorskie produkty i unikalne rozwiązania wspierające e-marketing, żeby z ich pomocą MŚP jeszcze lepiej konkurowały na rynku. Warto przy tym wspomnieć, że wdrażanie rozwiązań AI jest wpisane w strategię WeNet. W firmie zatrudnione są dedykowane osoby (takie jak np. AI Officer), które zajmują się tylko tym obszarem.

„Wspieramy swoich klientów i z myślą o nich i ich rozwoju wprowadzamy nowe rozwiązania AI. Naszym autorskim projektem jest aplikacja AI@WeNet, która pozwala przede wszystkim generować teksty oraz wyszukiwać i dobierać obrazy do tekstów. Narzędzie jest stale udoskonalane, rozwijane i rozbudowywane o nowe funkcjonalności - mówi Maciej Stolarski, AI Officer WeNet. - Nasi doradcy internetowi wykorzystują rozwiązania oparte na AI w swojej codziennej pracy. Pozwala im to działać szybciej, sprawniej i efektywniej oraz zyskać dodatkowy czas, który mogą poświęcić na bardziej kreatywne działania i przede wszystkim na sprawniejszą obsługę klientów” - dodaje Maciej Stolarski.

Aplikacja AI@WeNet powstała kilka miesięcy temu, żeby zebrać wszystkie funkcjonalności związane z AI w WeNet. W uproszczeniu jest to interfejs użytkownika łączący wymagania biznesowe z różnymi modelami i rozwiązaniami AI. W aplikacji użytkownik może wpisywać odpowiednie prompty. Aplikacja „tłumaczy” te prompty na konkretne zapytania do narzędzi AI, a następne prezentuje wynik.

Różne funkcjonalności aplikacji AI@WeNet działają w oparciu o inne modele AI. Wykorzystywane są m.in. modele GPT-4 oraz starsze - takie jak ChatGPT, które są dotrenowane na wewnętrznych zbiorach danych. Dzięki temu połączeniu powstało narzędzie w pełni odpowiadające potrzebom firmy WeNet. Jest ono wciąż testowane i udoskonalane.

Niedawno zakończona została praca nad wyszukiwarką zdjęć. Funkcjonalności dotyczące zdjęć opierają się na modelu OpenCLIP - Multilingual-CLIP, który konwertuje tekst i obrazy na ich postać matematyczną (tzw. embeddings). Następnie wyszukiwani są najbliżsi sąsiedzi wśród embeddingów, co umożliwia tworzenie rozwiązań do wyszukiwania zdjęć na podstawie tekstu oraz do wyszukiwania zdjęć podobnych do siebie.

AI@WeNet na ten moment umożliwia:

wyszukiwanie zdjęć w wewnętrznym banku zdjęć WeNet,

dobieranie zdjęć za pomocą konkretnych fraz kluczowych,

dobieranie obrazów na podstawie długiego tekstu (wystarczy wkleić tekst, a aplikacja analizuje go i na jego podstawie dobiera zdjęcie),

dobieranie zdjęć na podstawie innego obrazu,

wyszukiwanie zdjęć podobnych do wybranego,

łatwe filtrowanie zdjęć po ich typie/formacie.

Warto pamiętać, że narzędzia oparte na AI stają się bardzo przydatne w pracy i dają wiele możliwości. Trzeba tylko nauczyć się je obsługiwać i mądrze wykorzystywać ich potencjał.

Eksperci WeNet oferują indywidualne doradztwo internetowe dla firm z sektora MŚP. Pomagają ich właścicielom rozwijać się w sieci. Projektują i budują strony internetowe i sklepy online, pozycjonują firmowe witryny oraz zajmują się reklamą w Internecie. Oferta WeNet jest bogata i kompleksowa, a specjaliści firmy świetnie znają się zarówno na marketingu internetowym, jak i na nowej technologii.

Źródło informacji: WeNet