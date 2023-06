Grupa Żabka uruchamia w Radzyminie pod Warszawą zautomatyzowane centrum logistyczne

Fot. PAP/ C. Piwowarski

Grupa Żabka uruchomiła w Radzyminie pod Warszawą nowoczesne, zautomatyzowane centrum logistyczne, które może zaopatrywać ok. 3,5 tys. sklepów. To największy i najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej Grupy.

„To jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Europie, największa inwestycja w historii Żabki i perła w koronie naszej logistyki” - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

„To centrum jest synonimem tego, czym jest Żabka - jest synonimem innowacyjności, nowoczesności i bardzo dynamicznego rozwoju” - podkreślił.

Centrum logistyczne może obsługiwać ok. 3,5 tys. sklepów. W projekcie uwzględniono również możliwość rozbudowy magazynu i automatyki, co pozwoli na zwiększenie obsługi do 5 tys. placówek.

Obiekt ma ok. 60 tys. m kw. powierzchni, został wybudowany w technologii BTS (build to suit), czyli został przygotowany pod indywidualne potrzeby Żabki.

Oprócz części tzw. suchej, znajduje się w nim także automatyczny magazyn wysokiego składowania, tzw. High-Bay, o wysokości blisko 40 metrów. Magazyn mieści 30 tys. palet.

„Rozwój technologiczny to jeden z filarów strategii rozwoju całej Grupy Żabka. Potwierdzeniem tego jest otwarcie w Radzyminie jednego z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie. Magazyn o łącznej powierzchni ok. 60.000 m kw ma dla nas strategiczne znaczenie. Żabka obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia, data otwarcia centrum nie jest więc przypadkowa i sygnalizuje, że myślimy o rozwoju naszej organizacji w bardzo odległej perspektywie” - powiedział Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Jak poinformował wiceprezes Grupy Żabka Adam Manikowski, centrum logistyczne zostało wyposażone m.in. w automatyczny system transportu wewnętrznego, silos paletowy czy stacje kompletacyjne typu Goods To Person, które - jak podała spółka - gwarantują kilkukrotny wzrost wydajności operacyjnej.

„Ponad 70 proc. dostaw skompletowanych będzie za pomocą sztucznej inteligencji i automatyki” - powiedział wiceprezes Grupy Żabka.

Nowe centrum logistyczne zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było efektywne energetycznie. Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne, a na parkingu zastosowano specjalną nawierzchnię antysmogową. Na jego obszarze, już na etapie budowy, pomyślano o zachowaniu bioróżnorodności, wykonując nasadzenia zgodnie z wymaganiami BREEAM (drzewa, krzewy, łąka kwietna itp.). Dzięki tego typu działaniom obiekt został wyróżniony certyfikatem BREEAM International NEW Construction na poziomie „Excellent”.

Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 osób zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 osób we współpracujących z siecią firmach. Rekrutacja wciąż trwa.

„To centrum jest kamieniem milowym, ponieważ pozwoli nam dalej zachować bardzo dynamiczny rozwój, otwierać ponad 1 tys. sklepów rocznie” - powiedział wiceprezes Grupy Żabka.

Sieć logistyczna Żabki liczy 8 centrów logistycznych, z których towar dystrybuowany jest do sklepów w całej Polsce, oraz 19 terminali przeładunkowych. Z Żabką współpracuje także sieć przewoźników dostarczających do ponad 9 400 sklepów ponad 2 mln zamówień rocznie. Powyżej 80 proc. placówek Żabka jest obsługiwana logistycznie co drugi dzień.

Jak poinformował wiceprezes Manikowski, jesienią planowane jest otwarcie sklepu Żabka nr 10 000.

Źródło informacji: PAP MediaRoom