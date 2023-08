Zdalnie i na miejscu

„Praca w domu przypadła nam do gustu. W pierwszym momencie czuliśmy się zamknięci w czterech ścianach, przytłoczeni, rozproszeni innymi obowiązkami. Jednak po 2-3 latach okazało się, że jest wiele korzyści pracy zdalnej. Nie trzeba marnować czasu na dojazd, wydawać pieniędzy na posiłki poza biurem…” i… ubierać się przed wyjściem. Na zdjęciu zdalne nauczanie w czasie pandemii koronawirusa. Fot. Ryszard PAKIESER

Praca hybrydowa, czyli łączenie wykonywania obowiązków zawodowych po części w biurze i w domu, zaczyna być wiodącym trendem. Po zakończeniu pandemii nastąpił powrót do firm, jednak w wielu przypadkach w postaci właśnie hybrydowej. Jakie są plusy takiego rozwiązania dla pracowników i dla pracodawców? Czy ten model zostanie z nami na zawsze?

Polacy na początku zniechęceni pracą zdalną, po pewnym czasie ją pokochali. Pracodawcy jednak wymagali powrotu do biur. Złotym środkiem jest oczywiście praca hybrydowa.

- Nie dziwię się, że praca w domu przypadła nam do gustu. W pierwszym momencie czuliśmy się zamknięci w czterech ścianach, przytłoczeni, rozproszeni innymi obowiązkami. Jednak po 2-3 latach okazało się, że jest wiele korzyści pracy zdalnej. Nie trzeba marnować czasu na dojazd, wydawać pieniędzy na posiłki poza biurem i paliwo, można opiekować się dziećmi (oczywiście do pewnego stopnia), mamy po prostu większą elastyczność i możliwość dostosowania się. Pracodawcy w Polsce często nie są gotowi na całkowitą pracę zdalną. Stąd wyjściem stała się hybryda. Obecnie często chodzi się do

...