Terminal instalacyjny z unijnym dofinansowaniem

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał 85 procent dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej" z instrumentu „Łącząc Europę" na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, a kwota dofinansowania - 65,9 mln euro.

Decyzja o dofinansowaniu została podjęta przez European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) 20 czerwca br.

- W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące elementy portowej infrastruktury dostępowej: pogłębienie kanału wejściowego oraz basenu portowego (wraz z obrotnicą), doprowadzającego do nabrzeży o głębokości technicznej 12,5 m, budowa dwóch stanowisk statkowych w jednej linii cumowniczej o łącznej długości ok. 500 m, umożliwiających bezpieczne cumowanie statków maksymalnych typu jack-up (WTIV) i innych (WTTV), formowanie nowego obszaru portowego wraz z konstrukcją przyszłego nabrzeża na długości ok. 290 m, umożliwiającego dalszy rozwój terminalu instalacyjnego o kolejne stanowisko

...