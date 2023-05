Terminal instalacyjny szansą dla regionu

Obecnie trwają prace rozbiórkowe przygotowujące teren do rozpoczęcia budowy. Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz spółka ORLEN Neptun 18 maja br. przedstawiły informację na temat postępów prac związanych z budową pierwszego na polskim Wybrzeżu terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Podczas konferencji omówiono także rolę portów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

– Morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. – Rozbudowa portu w Świnoujściu o nowy terminal to wielka szansa na rozwój całego regionu. Badania pokazują, że jedno miejsce pracy w porcie generuje aż osiem miejsc pracy w przemyśle okołoportowym.

W świnoujskim porcie rozpocznie pracę pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano jesienią ub. roku, a jeszcze w tym, zgodnie z harmonogramem, ruszy budowa terminalu. Zdolność operacyjną osiągnie on na przełomie 2024 i 2025 r.

Na przedsięwzięcie składają się dwie osobne inwestycje: część hydrotechniczna, za którą odpowiada ZMPSiŚ, i część lądowa, realizowana przez ORLEN Neptun.

W ramach zadań należących do ZMPSiŚ powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte 25 m na wodę w stosunku do istniejących. Pogłębiony zostanie tor wodny wiodący do nowego terminalu, a materiał z pogłębiania będzie wykorzystany do wykonania zasypów pomiędzy nowymi a istniejącymi nabrzeżami. W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada ORLEN Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych o łącznej powierzchni ok. 17 ha, infrastruktura komunikacyjna i nowy budynek administracyjno-biurowy.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe przygotowujące teren do rozpoczęcia budowy. Roboty obejmują wyburzenie 75 elementów kubaturowych i budowalnych. Uzyskano już szereg niezbędnych decyzji oraz wykonano badania batymetryczne i ferromagnetyczne akwenu podejściowego Starej Świny oraz przy postoczniowych nabrzeżach. Zakończono badania geotechniczne i geologiczne. Gotowa jest dokumentacja projektowa inwestycji.

– Planujemy przeprowadzić przetargi na wybór generalnego wykonawcy inwestycji i inżyniera w zakresie hydrotechnicznym oraz podpisać umowy od czerwca do października tego roku – poinformował Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Uzyskanie decyzji o pozwoleniach na budowę dla zakresu hydrotechnicznego i lądowego powinno nastąpić do 5 września, a rozpoczęcie budowy – w listopadzie 2023 r.

Zakończenie budowy nabrzeży, pogłębiania akwenu do głębokości 10,5 m i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie terminalu instalacyjnego zaplanowano do 31 grudnia 2024 r.

Będzie to jeden z najnowocześniejszych terminali w Europie. Oba nabrzeża pozwolą na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1000 t każda. Długość nabrzeży (po 250 m) umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji najnowocześniejszych turbin o mocy 15 MW i większych.

Terminal, zgodnie z założeniami, posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów farmy Baltic Power, a następnie do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku. Port w Świnoujściu, z uwagi na swoją lokalizację, będzie mógł oferować obsługę również zagranicznych projektów (np. prowadzonych na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich).

Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie Grupy ORLEN i Northland Power. Dzięki intensywnym pracom niemal 90 ekspertów z 10 krajów jest najbardziej zaawansowanym projektem morskiej energetyki wiatrowej na polskich wodach Bałtyku. Zapewniono już wszystkie kluczowe elementy tej farmy w ramach łańcucha dostaw, w którym uczestniczą również firmy z Polski. Ruszyła też budowa lądowej infrastruktury przyłączeniowej, która będzie odbierała moc wyprodukowaną przez turbiny na morzu: w gminie Choczewo powstaje stacja elektroenergetyczna.

– Nie zwalniamy tempa, bo inwestycje w nowoczesną, zeroemisyjną energetykę są filarem naszej strategii – podkreślił Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN. – Morskie farmy wiatrowe, obok małych reaktorów jądrowych, będą kluczem do transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji inwestycji na Bałtyku, która już w 2026 roku będzie zapewniała czystą, dostępną energię milionom Polaków.

Morską farmę wiatrową Baltic Power utworzy 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 m, pracujących na obszarze ok. 130 km kw. Farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

(ek)