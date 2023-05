Wkrótce ruszy budowa terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych [GALERIA]

Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz spółka ORLEN Neptun poinformowały o postępach prac związanych z budową pierwszego na polskim wybrzeżu terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. W konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek (18 maja) na terenie inwestycji wzięli udział m.in. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Omówiono także rolę portów w rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. To także impuls rozwojowy dla regionu Pomorza Zachodniego, gdzie realizowane są inwestycje związane z łańcuchem dostaw dla nowego sektora gospodarki.

– Morska energetyka wiatrowa to element odpowiedzialnej transformacji energetycznej i odpowiedź na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski – podkreśla M. Golińska.

Niedługo w porcie Świnoujście rozpocznie pracę pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Umowę na dzierżawę portowych terenów podpisano jesienią ub. roku między ZMPSiŚ a PKN ORLEN. Zgodnie z harmonogramem, budowa terminalu ruszy w tym roku, a zdolność operacyjną osiągnie on na przełomie 2024 i 2025 r.

Budowa składa się z dwóch osobnych inwestycji – części hydrotechnicznej, za którą odpowiada ZMPSiŚ, i lądowej, realizowanej przez ORLEN Neptun.

W ramach zadań należących do ZMPSiŚ powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte 25 m na wodę w stosunku do istniejących. Pogłębiony zostanie tor wodny wiodący do nowego terminalu, a materiał z pogłębiania będzie wykorzystany do wykonania zasypów pomiędzy nowymi a istniejącymi nabrzeżami.

W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada ORLEN Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych o łącznej powierzchni ok. 17 ha, infrastruktura komunikacyjna i nowy budynek administracyjno–biurowy.

(ek)