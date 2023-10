Nowoczesny sprzęt dla lepszej diagnostyki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Nowy aparat RTG i mammograf najnowszej generacji kupiło Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dla swojego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Pozwoliło na to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat RTG z oprogramowaniem i wyposażeniem, oparty jest na technologii robotycznych ramion. Dodatkowo jest wyposażony w wysokiej klasy fluoroskopię oraz możliwość wykonywania badań w niedostępnej dotąd formie np. prześwietlenia całego kręgosłupa lub kości długich.

- Rentgenodiagnostyka z wykorzystaniem technologii robotycznych ramion to możliwość wykonania większości badań bez konieczności poruszania pacjenta, co jest niezwykle cenne z uwagi na profil pacjentów naszego szpitala, którzy nierzadko mają ograniczoną mobilność - mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO. - Co najważniejsze, nowszy aparat to kolejny krok w kierunku ograniczania dawki

...