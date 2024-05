Jak głosowali nasi europarlamentarzyści? Po owocach ich poznacie

Za całym pakietem „Fit for 55” (rozwiązania, których celem jest zahamowanie niekorzystnych zmian klimatycznych, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030), który według wyliczeń kosztować będzie polskich podatników 189 miliardów euro, głosowali: Magdalena Adamowicz (KO), Bartosz Arłukowicz (KO), Marek Balt (Lewica), Marek Belka (Lewica), Robert Biedroń (Lewica), Jerzy Buzek (KO), Włodzimierz Cimoszewicz (Lewica), Jarosław Duda (KO), Tomasz Frankowski (KO), Andrzej Halicki (KO), Krzysztof Hetman (PSL), Danuta Huebner (KO), Adam Jarubas (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL), Łukasz Kohut (Lewica), Janusz Lewandowski (KO), Elżbieta Łukacijewska (KO), Leszek Miller (Lewica), Jan Olbrycht (KO), Radosław Sikorski (KO), Sylwia Spurek (Zieloni), Róża Thun und Hohenstein (Polska 2050). ©℗

„Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!” – skomentowała wynik głosowania na Twitterze była premier RP, a obecnie europosłanka PiS, Beata Szydło.

Zbliżają się kolejne wybory do parlamentu europejskiego. To dobry czas na podsumowanie upływającej kadencji. Czym zajmowali się parlamentarzyści, jak głosowali? Niektórzy posłowie znów będą się ubiegali o mandat.

Komentarze

@;// 2024-05-18 09:19:04 Nie ma takiej partii, o której piszesz. A na pewno nikogo nie zarejestrowała. Weź się ruska onuco ogarnij.

FIGO zakończenie 2024-05-18 09:01:01 Obecnie dawna super Unia węgla i stali jest bękartem świata ! Zasrana Islamem Francja, Niemcy , Szwecja i inne jeszcze kraje , zamiast się rozwijać , to bulą kasę na zasiłki dla ciabatych .Oni mnożą się na potęgę , poszerzając strefy wpływu , a jak przyjdzie pora , to zrobią Niemcom noc długich noży i może skończy się ich głupota . Niemcom już brakuje kasy na zasiłki ! Gospodarka zdycha !Przedsiębiorcy , ludzie zamożni " uciekają" z tego komunistycznego raju !MY POLACY w 1981 roku mieliśmy co?

FIGO c.d 2024-05-18 08:54:49 Teraz nie dziwi mnie postawa Tuska .Kaszeb z rodzinnymi powiązaniami , podobnie jak ten Marek , ma to wyssane z mlekiem matki ( dziadka ) .Staje na baczność przed Ursulą podświadomie ! Słuchał Makreli jak ONA swoimi decyzjami " spuszczała " UE Schumana w niebyt .Całe gówno europejskiej Unii pochodzi od głupoty komunistów ( Makrela , Schroder,Scholz ) .Tuskojeb grzeczny , to i kasa z UE jest , a że po całości jako UE w świecie stajemy się niekonkurencyjni , to nie ważne . Ma być jak PAN rozkaże!

;// 2024-05-18 08:50:25 Konfederosjanie i narodowi socjalisci powinni startowac do parlamentow na wschodzie, w moskwie czy bialorusy to ich mentalni odpowiednicy ,dziwne ze tak do euro ich ciągnie ,ciekawe dlaczego?

FIGO c.d 2024-05-18 08:48:16 ON mi uświadomił swoją postawą , dlaczego z wielu budów wyleciałem z dnia na dzień ! Ja widząc , że się przełożony ( Niemiec ) " męczy " się z tematem ,podsuwałem z dobrego serca ( jestem po to, aby im służyć ) gotowe super rozwiązania ! To niestety był za każdym razem " gwóźdź do mojej trumny " na tejże budowie ! Nie możesz być mądrzejszy od Niemca . Ty jesteś dany mu jako murzyn , a Murzyn co ma białego ? Murzyn ma białego słuchać ! Polacy będziecie zmuszeni Niemca głupiego słuchać , jak nie

FIGO 2024-05-18 08:39:29 W Niemczech pracując na różnych budowach spotykałem różnych Polaków . Ostatnio pracowałem z Markiem , który z uwagi na rodzinne pochodzenie wyjechał z Polski mając 12 lat . Jako dziecko w Polsce , ani zawodowo, ani intelektualnie się nie rozwinął ( nie miał szans ! ) W Niemczech , obóz przejściowy , nauka języka zabrały mu lata niezbędne do rozwoju . Mentalność TUSKA ma niestety we krwi . On nie może niczego kreatywnego zaproponować Niemcowi ! To, że nie ma wiedzy , to nic ! Mentalnie nie wolno!