Ogród Wałów Chrobrego - morze roślin, ludzi i marzeń do spełnienia [GALERIA, FILM]

Fot. Ryszard PAKIESER

Przyjechali na kiermasz po pelargonie do skrzynki na balkonie. Natomiast wracali z siatką ziół przyprawowych, dwoma amplami surfinii i trzema kwitnącymi słonecznikami. Po pelargonie - jak mówili - jeszcze zdążą, w niedzielę.

Nie tylko pp. Iwonę i Krystiana wciągnął wir ogrodniczego kiermaszu ph. „Pamiętajcie o ogrodach". Wały Chrobrego właśnie przeżywają istne oblężenie. Nie tylko za sprawą pasjonatów zieleni, poszukujących sezonowych kwiatów, krzewów i drzew owocowych, czy egzotycznych roślin. Na blisko stu stoiskach można przebierać i wybierać także sadzonki warzyw, smakować sprzedawanych na kilogramy truskawek i pomidorów, a na słoiki - miodów z rodzimych pasiek.

Sporym zainteresowaniem cieszą się również stoiska z donicami - a wśród nich zdobione hiszpańskimi płytkami, sprzętem ogrodniczym, nawozami, meblami, klimatyzatorami, fotowoltaiką i bezobsługowymi kosiarkami. Niezmiennie nęcą również gliniane ozdoby, suszone bukiety czy wyroby rękodzielnicze - od drewnianych łyżek po biżuterię, świece i kosmetyki naturalne. Przy każdym stoisku - tłumy.

Równolegle z kiermaszem trwa „Wałówka z przysmakami" (odcinek ul. Szczerbcowej). Tam kuszą stragany z serami, wędlinami, pitnymi miodami, nalewkami i browarami. Nie brakuje również wędzarni oraz grilla. Gdy jedni ustawiają się w kolejce po skwierczące na ogniu szaszłyki, to inni polują np. na kręcone loty, belgijskie frytki czy przesłodkie tureckie baklawy.

Każdy z pewnością znajdzie na kiermaszu Wałów Chrobrego to, czego szuka i jeszcze więcej. Jak nie dziś (18 maja) do godz. 18, to w niedzielę (19 maja) w godz. 9-17.

Uwaga: wiele z kiermaszowych stoisk nadal operuje wyłącznie gotówką. Dojazd w rejon Wałów Chrobrego jest zamknięty, a ulice w rejonie pl. Praw Kobiet oraz Mickiewicza - oblężone. ©℗

(an)

Realizacja filmu Piotr Sikora