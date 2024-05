Piłka nożna. Kouloúris w Legii Warszawa?!

Efthýmis Kouloúris (z prawej) słucha co w transferowej trawie piszczy, a nie wiadomo czy po nieudanym sezonie szefowie Pogoni nie zdecydują się sprzedać także biegnącego obok reprezentanta Szwecji Linusa Wahlqvista. Fot. Ryszard PAKIESER

Portal Transfermarkt poinformował, że czołowy (a właściwie jedyny!) grecki napastnik występującej w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Efthýmis Kouloúris, w przyszłym sezonie reprezentował będzie barwy także ekstraklasowej Legii Warszawa. Wspomniany portal wartość rynkową zawodnika szacuje na 1,5 mln euro, a prawdopodobieństwo transferu, które sukcesywnie wzrasta, na 60 procent!

W tej sytuacji w ataku portowców Greka być może zastąpi Kacper Kostorz, który za pośrednictwem Instagrama przekazał, że kończy swoje wypożyczenie w FC Den Bosch na zapleczu holenderskiej ekstraklasy. Kostorza z Pogonią wiąże kontrakt do końca czerwca 2026 roku, ale nie wiadomo czy prezes klubu Jarosław Mroczek i dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk zdecydują się włączyć napastnika do ligowej kadry, czy może będą chcieli zarobić na jego transferze do innego klubu...

Z kręgów kibicowskich dotarła też do nas informacja, że władze Pogoni czynią starania, by sprzedać reprezentanta Armenii Wahana Biczachczjana do hiszpańskiej II ligi... (mij)