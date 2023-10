Dla okulistyki i nie tylko. Przychodnie WOMP z nowym sprzętem

Tomograf OCT jest na wyposażeniu każdej z trzech poradni okulistycznych należących do WOMP-ZCLiP: przy ul. Bolesława Śmiałego 33 i ul. Kopernika 18 w Szczecinie oraz w al. Żołnierza w Stargardzie. Fot. WOMP

Nowoczesny tomograf okulistyczny na pewno pomoże w diagnostyce chorób oczu prowadzonej w poradniach WOMP w Szczecinie i Stargardzie. Już służy pacjentom. Nowe urządzenia pojawiły się też w kilku innych poradniach WOMP, m.in. laryngologicznej i ginekologicznej.

- Tomograf OCT, lampy szczelinowe, tonometry, kardiografy, aparaty EKG, fotele laryngologiczne czy też fotele do podawania zastrzyków to kolejna część sprzętu, który właśnie trafił do pięciu przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie i Stargardzie dzięki unijnym środkom REACT-EU - poinformowała Natalia Andruczyk, rzeczniczka WOMP-ZCLiP.

Badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) jest niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki, szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie części dna oka, tzw. plamki.

- Polega na wykonywaniu skanów danego obszaru oka za pomocą wiązki optycznej - wyjaśnia Natalia

...