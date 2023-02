80 tys. zł dla strażaków na sprzęt ratujący życie

Sprzęt do ratowania życia za kwotę 80 tys. złotych trafił do ochotniczych straży pożarnych z Pomorza Zachodniego. Z nowego sprzętu mogą cieszyć się strażacy z OSP w całym kraju. Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości osiągnęło w ciągu ostatnich lat gigantyczną skalę: 184 mln zł!

Do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło m.in. ponad 150 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych quadów, tysiące zestawów ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki, nożyce do cięcia karoserii, noże do pasów bezpieczeństwa, kamery termowizyjne, radiotelefony, ubrania ochronne, hełmy i buty strażackie. Udzielanie tak wielkiego wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie osób pokrzywdzonych jest możliwe dzięki rozszerzeniu formuły działania Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z przyjętym programem o wsparcie mogą się ubiegać – w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków – gminy i miasta na prawach powiatów z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP. Strażacy ochotnicy niosą pomoc z ogromnym oddaniem, a często z narażeniem własnego życia. Ratują ofiary wypadków – zdarzeń, które w świetle prawa są przestępstwem. Dlatego pomoc finansowa dla strażaków doskonale wpisuje się w cele Funduszu Sprawiedliwości.

40.000 PLN trafiło do OSP Bielice w Powiecie Pyrzyckim. W przekazaniu wzięli udział; Radny Rady Miejskiej w Szczecinie Dariusz Matecki, wójt Bielic Iwona Kochel, Radny Rady Miejskiej w Pyrzycach Przemysław Golczyk.

40.000 PLN trafiło do OSP Dobrzany w Powiecie Stargardzkim. W przekazaniu wzięli udział; Burmistrz Dobrzan Paweł Filip, Radny Rady Miejskiej w Szczecinie Dariusz Matecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzanach Wiesław Borzęcki, Nadleśniczy Jarosław Zygała, ks. dr Bogusław Kozioł SChr, przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy w Stargardzie Tomasz Zbirochowicz.

