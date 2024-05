Piłka nożna. Kuśmierczyk z brązem i jedzie na MŚ

Aleksandra Kuśmierczyk wystąpiła we wszystkich meczach ME. Fot. Pogoń Szczecin Kobiety/Facebook

Reprezentacja Polski piłkarek nożnych do lat 17 wywalczyła na rozgrywanych w Szwecji mistrzostwach Europy brązowy medal, w małym finale pokonując rzutami karnymi Francję 2:2 (1:2) k. 4:2 i dzięki temu awansowała do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane od 16 października do 3 listopada na Dominikanie. W drużynie Biało-Czerwonych występowała m.in. zawodniczka wiceliderującej w Orlen Ekstralidze Pogoni Szczecin Aleksandra Kuśmierczyk.

W rozgrywkach grupowych Polki pokonały Belgię 1:0, przegrały z Hiszpanią 0:1 oraz zremisowały z Portugalią 1:1, zajmując II miejsce w grupie i awansując do półfinału, w którym uległy Angielkom 0:2.

Aleksandra Kuśmierczyk wystąpiła we wszystkich pięciu spotkaniach naszej kadry, ale nigdy nie wybiegała na boisko w podstawowym składzie, lecz zawsze wchodziła w newralgicznych momentach, najczęściej w emocjonujących końcówkach, w których na szwedzkich stadionach rozstrzygały się losy mistrzowskich pojedynków. (mij)