Przed nami burzowa niedziela informują synoptycy

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić w niedzielę (19 maja) we wszystkich powiatach naszego regionu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

