Wraca leczenie planowe. W 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie

Jak już informowaliśmy, 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie od poniedziałku (14 marca) przestał być szpitalem tzw. covidowym. To oznacza, że od tego dnia mógł wznowić planowe przyjęcia pacjentów. Ci, którzy wcześniej mieli zaplanowane leczenie w szpitalu (zanim go przekształcono w placówkę dla pacjentów zarażonych koronawirusem) nie muszą teraz przychodzić czy dzwonić w sprawie wyznaczenia nowego terminu. To do nich ma zadzwonić ktoś ze szpitala, aby przekazać te ważne informacje.

- Wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, uchylił decyzję z 16 listopada 2021 roku, zgodnie z którą szpital wojskowy od 23 listopada ubiegłego roku przyjmował wyłącznie pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 - poinformował w poniedziałek Marcin Górka, rzecznik prasowy 109 Szpitala Wojskowego. - Placówka wraca do normalnego trybu pracy. Ruszają Izba Przyjęć i wszystkie oddziały. Działają także przychodnia oraz pracownie i laboratoria (te pracowały nawet w czasie „covidowym”). Komendant szpitala informuje, że już od poniedziałku, 14 marca, pacjenci, którzy umówieni byli na planowe zabiegi w szpitalu, mogą spodziewać się telefonów z datą przyjęcia do szpitala przy ul. Piotra Skargi. Nie ma potrzeby przychodzenia ani telefonowania w tej sprawie.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią był placówką „covidową” już po raz trzeci od wybuchu pandemii. W ciągu ostatnich 3,5 miesięcy przyjął 738 pacjentów zarażonych koronawirusem, dysponując 122 łóżkami, w tym 6 na oddziale intensywnej terapii (z respiratorami).

