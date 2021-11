109. Szpital Wojskowy już covidowy

109. Szpital Wojskowy w Szczecinie od wtorku (23 listopada) jest szpitalem covidowym. Dla tej grupy chorych ma przygotowane 122 łóżka - do odwołania na oddziały szpitalne będzie przyjmował tylko ich. Wczoraj o godz. 9 trafił tam pierwszy pacjent z COVID-19. Dostępne (na dotychczasowych zasadach) pozostają pracownie specjalistyczne, laboratorium i przychodnia. Można z nich bezpiecznie korzystać, bo są wyraźnie oddzielone od części szpitala, w której leczeni są pacjenci z koronawirusem.

- Dzisiaj o godz. 9 został u nas przyjęty pierwszy pacjent z COVID-19 - mówił nam we wtorek Marcin Górka, rzecznik prasowy 109. Szpitala Wojskowego. - Od dziś jest to szpital covidowy, w którym dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 122 łóżka. Pozostali pacjenci już wcześniej zostali przewiezieni do innych szpitali lub, zgodnie z planem leczenia, wypisani do domów. Ci, którzy mieli wyznaczone terminy przyjęcia do naszych oddziałów, zostali poinformowani o ich odwołaniu. Będziemy się kontaktowali z nimi od razu, gdy szpital przestanie być placówką covidową. Ustalimy nowe terminy. To pacjenci do leczenia planowego.

W 109. Szpitalu Wojskowym cały czas możliwy jest wstęp do pracowni i laboratoriów, które znajdują się w głównym budynku szpitala, tj. pracownia medycyny nuklearnej i RTG oraz zespół pracowni medycyny laboratoryjnej. Będą one pracowały jak dotychczas. Do pracowni prowadzi osobne wejście – są one odizolowane od covidowej części budynku szpitala.

- Są one wyraźnie oddzielone od części szpitala, w której leczeni są pacjenci z COVID-19 - zapewnia rzecznik. - Nie ma możliwości, żeby osoba udająca się do nich trafiła do strefy czerwonej, tzw. covidowej. Wszystkie wejścia i korytarze są wyraźnie oznaczone. Winda nawet nie zatrzyma się na piętrze, na którym przebywają pacjenci covidowi.

Normalnie pracuje też przychodnia stomatologiczna - usytuowana jest w odrębnym budynku przy ul. Piotra Skargi.

Wszystkie procedury związane ze statusem placówki covidowej są dobrze znane personelowi medycznemu i pracownikom administracji 109. Szpitala Wojskowego. Już dwukrotnie - jesienią 2020 i wiosną 2021 roku - szpital ten był taką placówką. Przez ten czas przyjął ponad 900 pacjentów zarażonych wirusem Sars-Cov-2.©℗

(sag)