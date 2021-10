Rozpoczyna się remont szpitala wojskowego w Szczecinie. Ma wrócić do historycznego wyglądu

Ruszyła cała seria remontów w szpitalu wojskowym w Szczecinie. Właśnie podpisano umowę na renowację i remont bramy głównej i budynków administracji, ruszyły prace przy budynku przychodni i w budynku głównym.

- To największy remont, jaki przechodzi szpital wojskowy bodaj od początku swojego istnienia. Ten jeden z najpiękniejszych budynków w centrum Szczecina zasługuje na to, by odzyskać swój blask a jednocześnie spełniać wymogi nowoczesnej placówki medycznej - mówi jego komendant, płk Krzysztof Pietraszko.

Już ruszyły prace przy remoncie budynku przychodni, która znajduje się przy Jasnych Błoniach. Najpierw na zewnątrz. Jest to wymiana dachu wraz z jego konstrukcją oraz ocieplenie, wymiana okien, odkopanie i uszczelnienie fundamentów budynku oraz remont elewacji. Budynek przychodni, podobnie jak sam szpital, jest zabytkiem, więc prace odbywają się pod okiem Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z ich rozpoczęciem, wykonawca wydzielił na ich potrzeby część parkingu przy przychodni. Miejsc do parkowania jest mniej, ale parking ma pozostać otwarty przez cały czas remontu.

Nowa umowa na remont szpitala wojskowego

W środę podpisano kolejną umowę - tym razem na remont zabytkowej bramy wjazdowej oraz budynków administracji, czyli tych najbardziej widocznych od strony ul. Piotra Skargi. - Bramie szpitalnej przywrócimy dawny blask, znany z przedwojennych rysunków i fotografii - zapowiada płk Krzysztof Pietraszko. - Znikną m.in. zamontowane w czasach PRL luksfery a ich miejsce zajmą szklane tafle, tak jak w oryginalnym projekcie.

Prace ruszą na początku listopada. Obejmą one także wymianę dachu, izolację fundamentów, czyszczenie i uzupełnienie elewacji, renowację powojennych mozaik nad głównym wejściem.

Kiedy koniec remontu w szpitalu?

Obecnie trwają prace przy uszczelnieniu fundamentów. Są one odsłaniane, aby móc nałożyć opaskę przeciwwilgociową.

Trwa także skanowanie całego gmachu szpitala. W ten sposób odbywa się kompletna inwentaryzacji jego budynku. Prace prowadzone są w nowoczesnej technologii skanowania przestrzennego 3D z utworzeniem tzw. chmury punktów. Powstanie z niej trójwymiarowy model obiektu wykorzystywany na dalszych etapach prac projektowych i wykonawczych.

Władze szpitala zakładają, że cały proces modernizacji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią potrwa do 2024 roku.

Budynek, w którym znajduje się dziś 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie został wybudowany w latach 1929-1931. Przed II wojną światową była to jedna z najnowocześniejszych klinik położniczo-ginekologicznych w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych był on pierwszym szpitalem w polskim Szczecinie udzielającym pomocy zarówno wojsku jak i ludności cywilnej.

Oprac. (k)