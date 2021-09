Trwa wielkie szafowanie dla Ingi z Michałem Wiśniewskim. Jeszcze do godz. 19 można do niego dołączyć. To już finał akcji.

Wystarczy przynieść nieużywane już przez nas ubrania, pościel, obrusy, buty, koce, torebki, firany i inne tekstylia. Zostaną zamienione na złotówki potrzebne na leczenie dziewczynki.

Michał Wiśniewski na Was czeka. Chętnie pozuje do wspólnych zdjęć. Miejsce: parking przy Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie.

Lider zespołu Ich Troje postanowił wesprzeć Ingę właśnie przez udział w tej akcji.

- Wspomagam akcje, które dają bezpośrednio pieniądze – mówi. - I szafowanie jest absolutnie taką akcją. Każdy kilogram odzieży, która i tak nadaje się do recyklingu, przynosi pieniądze. W sumie daje to potrzebującym dzieciom (dla których takie zbiórki są organizowane, w tym przypadku małej Indze – red.) konkretne wsparcie. Tutaj przychodzą ludzie, którzy konkretnie pomagają, przynosząc tę odzież używaną. A przy okazji dajemy kolejny sygnał, ile jeszcze brakuje do celu.

Jedyną szansą na wyleczenie z SMA rocznej Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina jest terapia genowa oraz późniejsza rehabilitacja. Koszt takiej kuracji to blisko 9,5 miliona złotych. Do upragnionego celu brakuje jeszcze przeszło 800 tys. złotych.

- Z tej całej, ogromnej sumy 9,5 miliona złotych zostało do zebrania 800 tysięcy - cieszy się Paulina Turzyńska, mama Ingi. - Wierzymy, że do końca września zbiórkę uda się zamknąć, i że będziemy się już pakować do Lublina, gdzie Ingusia przejdzie konsultacje, badania i będziemy już tylko czekać na podanie leku.

Mała Inga poruszyła serca bardzo wielu osób.

- Nigdy się nie spodziewaliśmy, że aż tyle osób się włączy: rodzina, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi i ludzie tak naprawdę całkowicie nam obcy - mówi mama dziewczynki. - Poświęcają mnóstwo swojego czasu, żeby nam pomóc, żeby organizować wydarzenia.

Agnieszka Spirydowicz