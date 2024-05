Ewangelizacja na placach także w Szczecinie

FIGO

2024-05-06 23:56:55

maść na szczury ,maść na szczury , wyciągamy szczura z dziury . Smarujemy z sierścią i pod włos . Maść kosztuje tylko dychę , a po roku szczur sam zdycha! Panie jak ja go złapię , to go uka...pię ! Można i tak ! Maść, na szczury , maść na szczury , wyciągamy szczura z dziury ... . Można , a nawet trzeba tak ! Słowo Boże , trafia na różny grunt ! Ważne , aby byli Siewcy Słowa Bożego ! Są ludzie , który po raz pierwszy słyszą Dobrą Nowinę ! I to do nich się mówi ! Apostołowie nie mieli łatwiej !