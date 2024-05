Nie ma chętnych na mieszkania, więc ogłaszają dodatkowy nabór

O najem mogą ubiegać się osoby, które zarabiają minimum 3335,72 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub rodziny, w których dochód na jedną osobą przekracza 2382,60 zł. Wnioski o przydział można pobierać ze strony internetowej witkowice.kolobrzeg.eu, a składać je należy do 30 maja. Program adresowany jest do osób, które zarabiają zbyt mało, aby dostać kredyt na zakup własnego mieszkania, ale wystarczająco dużo, aby dać miastu gwarancję systematycznego wnoszenia opłat za najem. ©℗

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Art 2024-05-08 15:58:04 Do Mały: to raczej są zarobki netto,bo najniższa krajowa to 4242 zł brutto,a od lipca 4300 brutto.

Mycek 2024-05-08 13:29:24 jak nie wiadomo o co chodzi to przeważnie chodzi o pieniądze,czyli mieszkania nie dla uboższych Ci mogą wziąć mieszkanie do remontu,żenada.

Mały 2024-05-08 12:53:17 Wszędzie podaje się zazwyczaj kwoty brutto

Simca 2024-05-08 12:32:04 Napiszcie ile kosztuje miesięczny czynsz w tej "komunalce" i zagadka braku chętnych na mieszkania się wyjaśni. Lokatorzy muszą przecież pokrywać koszty eksploatacji budynków oraz pensji miejskich urzędników, których z reguły w samorządach jest zbyt wielu.

wiedźma 2024-05-08 10:54:38 Ale chodzi o zarobki brutto, czy netto. Domyślam się, że netto. I wtedy wiem dlaczego nie ma chętnych. Znaczy się chętni na pewno są, tylko za mało zarabiają. Gdy osoba samotna zarabia minimalną, to takie mieszkanie jej nie przysługuje (za mało zarabia). Tak samo rodzic z dzieckiem też będzie miał za małe dochody. To absurd.

zgr-edo 2024-05-08 08:42:33 jak nie ma chętnych, to trzeba szukać drugiego dna. Zapewne mieszkania przydzielą biednym, nachodźcom z Zachodniej Ukrainy w ramach bratniej pomocy i pamięci ich przodków którzy rezali Lachów na Wołyniu.