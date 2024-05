Piłka nożna. Sędzia Kwiatkowski w Lidze Mistrzów, czyli nagroda za Puchar Polski?

Jasne, że mogli sami to rozstrzygnąć na boisku. Ale czasami decydują detale. Niestety w tym sędziowaniu były błędy(?) i cd z Zabrza. A var jakby nie istniał. Oceńcie sami. Gratulacje za mecz Real - Bayern...

Z wysokości trybun

2024-05-06 21:51:08

Wniosek z tego płynie taki,że "karą" dotknięty zostanie także Grosik i pewnie może już pożegnać się z gry w kadrze i wyjazdu na Euro.Niestety mafia pewnych zachowań nie toleruje.Tak to widzę obserwując to co wyprawia się z meczami pierwszej 7 w rozgrywkach pod auspicjami organizacji niejakiej PZPN.