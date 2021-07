W Dębostrowie bawili się i wspierali małą Ingę

Na Piknik Rodzinny zaprosił w sobotę (10 lipca) Dębostrów (sołectwo w gminie Police). Na tych, którzy zaproszenie przyjęli, czekało wiele atrakcji. Imprezie towarzyszył też cel charytatywny - zbierano pieniądze na leczenie małej Ingi z Przęsocina (także gmina Police), która choruje na SMA i potrzebuje bardzo drogiej terapii genowej (informacje o dziewczynce i o zbiórce pieniędzy są dostępne na stronie siepomaga.pl/inga-sma).

Imprezę zorganizowano na terenie świetlicy sołeckiej - w samym budynku i na przylegającym do niego terenie rekreacyjnym.

- Są tu dmuchańce, animacje dla najmłodszych, malowanie twarzy, fotolustro (w budynku świetlicy - red.), wata cukrowa, popcorn, grill i wiele innych atrakcji - wymieniała Eliza Tomczak, sołtys Dębostrowa. - Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy nie tylko mieszkańców naszego sołectwa, ale całej gminy Police.

Taka impreza to okazja do integracji mieszkańców. Poprzednia wspólna zabawa była tutaj w 2019 roku - wtedy odbył się Festyn Rodzinny. Rok temu, przez pandemię, takich imprez nie można było organizować. Za to teraz okazją do spotkania stał się Piknik Rodzinny.

Organizację imprezy wsparła Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police". Pomogły też firmy: Mikrobil (udostępnił dmuchańce) oraz FOTO Imprezka - Fotolustro Szczecin. Nie mogło zabraknąć strażaków, którzy zawsze swoją obecnością uatrakcyjniają tego rodzaju imprezy.

