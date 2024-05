Tramwaj zderzył się z samochodem w al. Wojska Polskiego. Stanęły tramwaje

- Z pętli na Zawadzkiego jedynki nie przyjeżdżały. A dokładnie przyjechały trzy puste tramwaje. Nikogo nie wpuszczono, ludzie się denerwowali, a motorniczy nawet nikogo nie poinformowali, co się stało, każdy by zrozumiał, zabrakło zwykłej życzliwości - poskarżyła się nam nasza Czytelniczka.

- Jedna osoba z ogólnymi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala - poinformowała nas nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem doszło w środę rano w al. Wojska Polskiego w Szczecinie w rejonie skrzyżowania z ul. Traugutta.

Komentarze

Świadek poronny 2024-05-08 16:30:29 A gdzie było powiedziane, że to ten dziadyga kierował ?

@ekspert 2024-05-08 16:20:58 100% racji, po to moją bezpłatne autobusy i tramwaje żeby nie jeździć autami, nie ma wyjątku czy ktoś się nadaje czy nie, ewentualnie co rok wysyłać na przymusowe badania, to może być kompromis. Zgrozą jest gdy widzę zaawansowanych wiekowo kierowców, którzy nie mają już refleksu, i powodują masę utrudnień w ruchu i na parkingach.

ZENEK 2024-05-08 16:09:11 Były utrudnienia w ruchu i tu jest proste pytanie do ZDiTM co robił w tym czasie NADZÓR RUCHU czy dowoził kolegów i koleżanki do pracy ?

jg729 2024-05-08 15:42:58 Tak ogólnie, to dziwią mnie kierowcy i to nieważne w jakim wieku, którzy próbują swoich możliwości z tramwajem albo jeszcze lepiej, z pociągiem.

@ekspert 2024-05-08 15:40:43 Trzeba się poważnie zastanowić, czy niektórym ekspertom nie powinno się odebrać dostępu do internetu, ewentualnie zostawić prawo do czytania.

@ekspert 2024-05-08 13:56:10 Z Pana jest taki ekspert, jak z koziej dupy trąba. Zabierać prawo jazdy po 80-tce? A czemu nie po 70, 60 lub po 50-tce? Ciekawe, czy jak Pan dociągnie w dobrym zdrowiu do takiego wieku, to też będzie Pan wygłaszał takie brednie i odda prawo jazdy, czy też przyspawa się Pan do fotela w swoim aucie?

ekspert 2024-05-08 10:38:44 po co dziadyga jeździ autem! siedzieć w domu na dupie! zabierać prawo jazdy powyżej 80 roku życia. Przecież to ledwo widzi i słyszy! W wieku 86 lat to już autobus albo taxi!