Na leczenie Ingi z Przęsocina. „Szafowanie" z Michałem Wiśniewskim

Trwa akcja „Szafowanie dla Ingi”. Włączyć się do niej może każdy, kto ma w swojej szafie rzeczy (ubrania, pościel, obrusy, buty, koce, torebki, firany i inne tekstylia), których już nie używa, i zechce je przekazać na pomoc dziewczynce. Dwunastomiesięczna Inga Niedźwiecka z Przęsocina choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1) i potrzebuje bardzo drogiej terapii genowej. Finał akcji już 14 września na parkingu Netto Arena w Szczecinie. Zebrane rzeczy odbierze Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje.

Inga potrzebuje na lek ok. 9,5 miliona złotych. Brakuje jeszcze ok. 1,7 miliona. Ale w tym przypadku liczy się czas - dziewczynka musi zacząć terapię jak najszybciej. Armia ludzi włączyła się już do pomocy – były festyny, kiermasze, imprezy sportowe i wiele innych wydarzeń, z których dochód był przekazywany na konto zbiórki dla Ingi.

Nie można się zatrzymać. Trwają przygotowania do „Wielkiego Finału Szafowania z Michałem Wiśniewskim dla Ingi”. Przejrzyjmy więc zawartość swoich szaf i wybierzmy z nich te rzeczy, których już nie używamy, ale żal nam je wyrzucić. Mogą one przybliżyć Ingę do celu. Wystarczy, że dostarczymy je do jednego z punktów zbiórki (przed finałem akcji) – ich lista jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/groups/ingasma/permalink/431926121478232/

A można też przekazać rzeczy podczas finału. Odbierze je sam Michał Wiśniewski - to już 14 września, w godzinach 14.00 – 19.00, na parkingu Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie.

Dochód ze sprzedaży tekstyliów w całości zostanie przekazany na konto zbiórki dla Ingi. Możemy pomóc i jeszcze pobić rekord szafowania. Aktualny to 97,3 tony.

Cały czas można też wspierać dziewczynkę, biorąc udział w licytacjach na jej rzecz lub po prostu zasilając konto zbiórki, nawet najmniejszą kwotą. Więcej informacji o Indze, i o tym, jak pomagać, jest na stronie: www.siepomaga.pl/inga-sma

