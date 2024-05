Politycy o 20 latach Polski w UE. Debata w Business Club Szczecin [FILM]

Fot. Roman Ciepliński

W imprezie z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej zorganizowanej przez Business Club Szczecin udział wzięli między innymi: Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski oraz ekspert Andrzej Najda. Gościem specjalnym wydarzenia był Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP. Politycy byli zgodni w ocenie korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE. Podkreślali, że młode pokolenie jest zupełnie inne, wychowane już we wspólnej Europie i myślące zupełnie inaczej niż ich rodzice. - To są bardzo zdolni ludzie - mówił A. Rudawski.

Film: Roman Ciepliński