Wybrano nowe władze powiatu w Gryfinie [GALERIA]

Sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się we wtorek 7 bm. W wyniku tajnych głosowań przewodniczącym nowej rady został Hubert Andrych (zagłosowało na niego 14 radnych; drugi z kandydatów Andrzej Szelążek uzyskał 5 głosów), zaś wiceprzewodniczącymi: Barbara Sobiś i Arkadiusz Łysik.

Po wyborze prezydium rady doszło do głosowań nad wyborem starosty; zgłoszono dwie kandydatury: Ewę Dudar, która w poprzedniej kadencji pełniła rolę wicestarosty, oraz Pawła Nikitińskiego (do niedawna wiceburmistrza Gryfina). Na Ewę Dudar zagłosowało 14 spośród 19 radnych i to ona została nowym starostą powiatu gryfińskiego (P. Nikitińskiego poparło 5 radnych). Na wicestarostę powołano Wojciecha Konarskiego (dotychczasowego starostę), do zarządu powiatu weszli także radni: Jerzy Zgoda, Roman Michalski i Mariusz Gralak.

Tekst i fot. (akme)