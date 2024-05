Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. udziału T. Szmydta w działalności obcego wywiadu

@@Edek

2024-05-08 16:43:06

To sędzia powołany przez Komorowskiego w 2012 roku... także ten teges nie trafiłeś - karierowicz jakich wielu, przyczepi się każdego łajna by płynąć środkiem ścieku... przyczepił się do PO, przyczepił do PiS, później do KO...