Ślubowanie i rekrutacja w Morskim Oddziale Straży Granicznej

W Morskim Oddziale Straży Granicznej, który swoim zasięgim obejmuje województwo zachodniopomorskie, służbę rozpoczęło 27 nowych funkcjonariuszy. Jest to jak dotychczas najliczniejsza w ostatnich kilku latach grupa przyjętych osób. W środę w Komendzie MOSG w Gdańsku odbyło się uroczyste ślubowanie.

W obecności pocztu sztandarowego odebrał je komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski. Gratulując przyjęcia w szeregi straży granicznej, podkreślił znaczenie odpowiedzialności, jaką biorą na siebie nowo przyjęci funkcjonariusze z chwilą założenia munduru. Błogosławieństwa ślubującym udzielił ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura, kapelan MOSG.

Nabór w Morskim Oddziale Straży Granicznej

W MOSG ruszył już nabór na przyszły rok. Szansę na założenie munduru będzie miało siedemdziesiąt osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Dla jej usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721 961 599. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach MOSG.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

(k)