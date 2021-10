Przeciwko współczesnemu niewolnictwu. Konferencja wojewody i szczecińskich strażników granicznych

W Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi wojewoda zachodniopomorski i szczecińscy strażnicy graniczni zorganizowali konferencję, podczas której podkreślali, jak istotny to problem. Przypomnieli także o telefonie zaufania, pod który mogą dzwonić ofiary czy też świadkowie tej współczesnej formy niewolnictwa. Ten telefon to 22 628 01 20.

- Polska jest krajem tranzytowym, czyli krajem przerzutu ofiar, także miejscem docelowym i niestety także takim, w którym ludzie też są ofiarami - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki. - Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa. To zbrodnia przeciwko ludziom, jedno z najgroźniejszych przestępstw. Od 2014 roku przy wojewodzie działa wojewódzki zespół do spraw przeciwdziałania handlu ludźmi. W sprawie zwalczania tego haniebnego procederu - wszystkie ręce na pokład!

Handel ludźmi to zbrodnia

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński stwierdził, że handlowi ludźmi sprzyjają procesy globalizacyjne. Przypomniał, że ofiary tego procederu są często zastraszone, przekonane, że znajdują się w sytuacji beznadziejnej, i dlatego tak ważne jest, aby do nich dotrzeć i nieść im pomoc.

- Handel ludźmi to zbrodnia zagrożona karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności - dodawał kmdr. ppor. Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. - Natomiast z uwagi na stopień szkodliwości czynu ustawodawca karalnym uczynił również przygotowanie do tego przestępstwa. Podstawowe obszary handlu ludźmi to praca przymusowa, seksbiznes, żebractwo i handel organami. Niestety na przestrzeni ostatnich lat te obszary zostały uzupełnione o inne, niesklasyfikowane w kodeksie obszary wykorzystania, na przykład zmuszanie do popełniania przestępstw. Zdarza się, że nieuczciwi pracodawcy wykorzystują pracowników ze wschodu do wyrabiania nielegalnych produktów tytoniowych.

Ofiary są także u nas

W ubiegłym roku Morski Oddział Straży Granicznej zidentyfikował 29 ofiar handlu ludźmi. Byli wśród nich Ukraińcy, Mołdawianie, Filipińczycy, Białorusini, Rosjanie. W skali kraju SG zidentyfikowała 63 takie osoby.

- Ofiarami handlu ludźmi padają też obywatele naszego kraju - powiedział nadinsp. Tomasz Tarwiński, komendant wojewódzki policji w Szczecinie. - Stąd apel z mojej strony: nie bądźmy obojętni wobec tych zjawisk.

Justyna Bągorska ze stowarzyszenia "Da Du", które od lat współpracuje z wojewodą, skupiła się na kobietach zmuszanych do prostytucji, Polkach i cudzoziemkach. Podkreślała, jak trudno przełamać swoisty paraliż, w jakim się znajdują. Ale nie jest to niemożliwe.

- Są wcześniej odurzane alkoholem, narkotykami, są bite, szantażuje się je kompromitującymi zdjęciami i zmusza się je, by odrobiły swoją wolność - opowiadała Bągorska. - Nasza praca to postępowanie krok po kroku. Ale polskie państwo ma narzędzia, aby tym kobietom pomóc.©℗

(as)