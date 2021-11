Ryzykowny spacer po tramwajowym torowisku na moście Pionierów

Jeden ze szczecińskich motorniczych - Bartosz Grzegolec, był świadkiem bardzo niebezpiecznego zdarzenia na moście Pionierów w Szczecinie, które uwiecznił rejestrator jazdy w jego tramwaju.

Tak opisuje całą sytuację: „Godzina 20. Tramwaj linii 2, który kieruje się do pętli Turkusowa. Od Basenu Górniczego do Hangarowej odcinek jest pokonywany na moście. Nie ma tam chodnika, nie ma tam miejsca, a między jezdnią a torowiskiem jest Odra. Jedziesz sobie spokojnie - prędkość 50 km/h. Obserwujesz przed sobą tory i sieć, otoczenie mostu, kątem oka jezdnię oraz przedział pasażerski. I nagle między słupami trakcyjnymi w ciemnej kurtce i z plecakiem pojawił się on! Spacerowicz, jak gdyby nigdy nic, idzie sobie między torami po tłuczniu...."

- Przy takich prędkościach nie ma szansy na reakcję. Człowiek może się potknąć, zasłabnąć, położyć się, usiąść na chwilę. Przejeżdżające tramwaje, poprzez pęd powietrza, zachwieją jego równowagę i tragedia gotowa. Nagranie jest na dzień przed 1 listopada, komuś najwyraźniej się spieszyło…Nie spodziewałem się, że może mnie w pracy spotkać coś takiego – opowiada Bartosz Grzegolec, motorniczy ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Na szczęście nie doszło do tragedii. - Od razu wykonałem telefon do centrali ruchu i powiadomiłem o sytuacji. Nie minęła chwila i już był komunikat we wszystkich tramwajach, które przejeżdżają ten odcinek – dodaje motorniczy.

(k)