Paradą Skandynawską przez Szczecin. Muzycznie i kolorowo [GALERIA, FILM]

Trzecia Parada Skandynawska przeszła przez miasto. Towarzyszy jej Piknik Skandynawski. Fot. Ryszard Pakieser

Radosny pochód pełen trolli, muminków, księżniczek i innych postaci skandynawskiej kultury przemaszerował w piątek 10 maja przez centrum Szczecina. Parada Skandynawska została zorganizowana po raz trzeci z inicjatywy Domu Skandynawskiego i połączona z piknikiem na Jasnych Błoniach.

Parada wyruszyła z placu Lotników o godzinie 11. Przeszła przez al. Papieża Jana Pawła II, aby zakończyć przemarsz pod Urzędem Miasta. Tam na uczestników czekali prezydent Piotr Krzystek i zastępczyni prezydenta Lidia Rogaś.

W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół, przedszkolaki, a także wielu mieszkańców Szczecina, w tym seniorzy. Towarzyszył im zespół bębniarzy, który wygrywał rytmiczne dźwięki w trakcie pochodu przez miasto. Nie zapomniano o kreacjach nawiązujących do postaci ze skandynawskiej mitologii, baśni czy literatury. Były trolle, muminki, Pippi czy wikingowie. Dodatkową atrakcją byli dwaj szczudlarze, wielki pluszowy miś i piesek. Dzieci przygotowały także prace plastyczne czy ozdoby pochodu, które dumnie niosły przez całe wydarzenie. Kolorową paradę prowadziła Dorota Kowalewska z Domu Skandynawskiego, przebrana za księżniczkę.

- Bardzo się cieszę, że jest tutaj tylu pozytywnych ludzi. Pokazujemy, że to miasto jest hygge, bo my sami jesteśmy hygge - powiedziała w rozmowie z „Kurierem”. - Każdy organizator zawsze zastanawia się, czy ktoś przyjdzie na jego wydarzenie, ale ludzie przychodzą, z czego bardzo się cieszę, bo Parada Skandynawska to moje dziecko.

Wydarzenie wspierał między innymi Pałac Młodzieży.

- Wspieramy Dom Skandynawski - mówią reprezentantki Pałacu Młodzieży. - Przygotowujemy gadżety wykonane w naszej pracowni plastycznej, między innymi muminki.

Paradę zakończyło spotkanie z Piotrem Krzystkiem i Lidią Rogaś pod Urzędem Miasta.

- Cieszę się, że interesujecie się krajami skandynawskimi, bo jesteśmy z nimi bardzo blisko - mówił do uczestników prezydent Szczecina. - Mieszkańcy Skandynawii przyjeżdżają do nas, aby pracować, prowadzić interesy, uczyć się, ale także po to, aby poznawać Szczecin.

- Wspaniale, że dzieci uczą się o krajach skandynawskich i będą wiedziały, że Skandynawia to nie tylko IKEA - podkreśliła Lidia Rogaś.

Dodała też, że Parada Skandynawska to doskonała okazja do międzypokoleniowego spotkania młodzieży z seniorami.

Jednocześnie na Jasnych Błoniach trwały już przygotowania do Pikniku Skandynawskiego. To okazja do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zabawy i nauki. Swoje stoiska mają tam między innymi: Miejska Biblioteka Publiczna, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i wiele innych organizacji. Dzieci mogą wziąć udział w zabawach przygotowanych przez Malinowe Marzenia, w eksperymentach naukowych, nauce pierwszej pomocy czy w szybkim kursie języka norweskiego. Nie zabrakło smakołyków, do których ustawiła się kolejka chętnych.

Parada Skandynawska i Piknik Skandynawski organizowane są w ramach 10. Dni Skandynawskich w Szczecinie. ©℗

Agata Jankowska

Film: Piotr Sikora