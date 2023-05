W piątek parada i piknik po skandynawsku

Parada Skandynawska przejdzie od Placu Lotników do Urzędu Miasta. Będzie radośnie i kolorowo, a wydarzenie zakończy wspólny piknik na Jasnych Błoniach. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie trwają 9. Dni Skandynawskie. W piątek przez centrum miasta przejdzie parada. Na koniec planowany jest również piknik z atrakcjami. Organizatorzy zapraszają do udziału mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Przemarsz odbędzie się o godz. 11 i potrwa do godziny 14. Parada przejdzie od Placu Lotników do Urzędu Miasta. Tam uczestników przywita Prezydent Piotr Krzystek. Organizatorzy zachęcają wszystkich do przebrania się za skrzaty, trolle, Muminki, Włóczykije, Pippi i wikingów - czyli postaci z mitologii i kultury skandynawskiej. Zbiórka o godzinie 10, na placu Lotników.

O godzinie 16 na Jasnych Błoniach rozpocznie się Piknik Skandynawski. Będą animacje dla najmłodszych, strefa kulinarna i strefa relaksu w skandynawskim stylu.

(aj)