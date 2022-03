Nowy parking przy ul. Arkońskiej wreszcie gotowy

Z wielomiesięcznym opóźnieniem, ale w końcu, inwestycja związana z przebudową ulicy Bułgarskiej w Szczecinie oraz budową parkingu przy jej skrzyżowaniu z ulicą Arkońskiej doczekała się finału. Od wtoku kierowcy mogą tu korzystać z prawie czterystu miejsc postojowych.



Po przebudowie ulica Bułgarska zyskała nową nawierzchnię jezdni, chodniki jak również poszerzone pobocze, na którym można zaparkować auto. W części pasa pobocza wydzielony został postój taksówek. Dodatkowo wybudowane zostały wyniesienia spowalniające tam ruch. Prace obejmowały ponadto przebudowę sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej, przebudowę kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego.



Tuż przy wyjeździe z ul. Bułgarskiej, na części placu po zlikwidowanych działkach, powstał parking na blisko 400 miejsc postojowych. Wydzielone na nim zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych - tych jest w sumie 16, a w ich pobliżu ustawione też zostały ławki. W ramach zagospodarowania terenu wykonano nasadzenia zieleni - teren obsadzono kilkudziesięcioma nowym drzewami. Plac został oświetlony. Prace obejmowały w jego obrębie budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Na jezdniach manewrowych na całym parkingu są progi zwalniające.

W umowie z 9 kwietnia ub.r. wynagrodzenie za to zadanie dla konsorcjum polsko-hiszpańskiego Rover Infraestructuras-Roverpol ustalone było na kwotę 9 024 799 zł, a na wykonanie wszystkich prac dostało ono 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli do pierwszej dekady listopada ub. roku. Aneks z 17 grudnia 2021 r. mówił o ukończeniu inwestycji do 30 grudnia ub.r. z tą jednakowoż dodatkową różnicą w odniesieniu do kosztu, który też wzrósł do 9 739 046,68 zł. I też nie został dotrzymany. Tak samo jak następny przesunięty do 14 stycznia br. przy łącznym wynagrodzeniu jeszcze wyższym o kolejnych kilkadziesiąt tysięcy złotych. To już urosło do 9 807 274,39 zł. Niedotrzymany został również kolejny z terminów - ten deklarowany na połowę ubiegłego miesiąca, a koszt to ponad 9,9 mln zł brutto



Parking przy ulicy Arkońskiej powstał jako jeden z elementów infrastruktury węzła przesiadkowego z przyszłym przystankiem dla mającej biec tamtędy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Niejako przy okazji powiększy jednocześnie liczbę dostępnych miejsc, gdzie będą mogli zostawić swoje auta przyjeżdżający do położonego naprzeciwko niego szpitala. ©℗

