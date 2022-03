Parkingowy ukłon na Starówce. Zmian będzie coraz więcej

Mieszkańcy kilku ulic w obrębie Starego Miasta w Szczecinie będą mieli ułatwione parkowanie. Miasto niemal na pewno zgodzi się, by mogli nabyć abonament Karta Stare Miasto, a wszyscy jego posiadacze będą mogli bez dodatkowych opłat korzystać z parkingu pod Trasa Zamkową. Poza tym Strefa Zamieszkania Stare Miasto ma obowiązywać przez wszystkie dni tygodnia od godz. 8 do 22, a nie jak dotychczas od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta na proponowane zmiany zgodzili się jednomyślnie. Ostateczna decyzja zapadnie na wtorkowej sesji.

Głosowanie nad projektami uchwał odbyło się w środę praktycznie bez dyskusji. Wcześniej radni odbyli jednak szereg spotkań z mieszkańcami, urzędnikami oraz przedstawicielami spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza strefą parkowania. We wtorkowy wieczór odbyli także niemal dwugodzinną wizję lokalną, w trakcie której wymieniali się uwagami, wysłuchiwali głosów mieszkańców i przedsiębiorców.

- Wizja odbyła się przede wszystkim po to, abyśmy naocznie mogli się przekonać, czy mieszkańcy po godzinie 17 faktycznie mają problem z zaparkowanie nie tyle nawet pod swoimi domami, ale w całym rejonie - tłumaczy Jolanta Balicka, przewodnicząca komisji. - Widzimy, że mają rację, a proponowane przez nich zmiany są uzasadnione.

Wizja odbyła się m.in. na pl. Orła Białego, ul. Farnej, Koński Kierat, a także Ks. Mściwoja II i Wielkiej Odrzańskiej. Wykazała, że wiele zaparkowanych tam aut nie ma kart uprawniających do postoju na tym obszarze. Były też takie, które pozostawiono w miejscach w ogóle do tego nieprzewidzianych - na chodnikach, wąskich uliczkach itp.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 17.03.2022 r.

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI