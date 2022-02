Ograniczenia na ul. Kazimierskiej w Szczecinie. Parking już zamknięty

Od poniedziałku, 14 lutego, mieszkańcy osiedla przy ul. Kazimierskiej w Szczecinie mają mniej miejsc do parkowania. Jeden z zarządców postanowił zamknąć teren i nakazał usunięcie samochodów. Nie wiadomo jednak, co się stanie z pojazdami, które nie zostały zabrane. A opinie mieszkańców są skrajne.

„Ktoś za to powinien pójść siedzieć”, „w końcu, a nie będą za darmo parkować”, „tak to jest, jak się nie zagląda do planu zagospodarowania i nie ma tego na piśmie” – to tylko kilka opinii z osiedlowego forum. Zarządca terenu – spółka „Nowy Dom Szczecin” wywiesił informację, z której wynika, że „miejsca postojowe będą własnością prywatną bez możliwości korzystania”. Wezwał też do usunięcia pojazdów z parkingu najpóźniej do 13 lutego. Co z tego wynika? Nie wiadomo.

– Byliśmy na miejscu, nie mamy możliwości podjęcia tam działań – poinformowała w piątek Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie. – Nie wiemy, co będzie się działo w poniedziałek.

Zdaniem części mieszkańców zamknięcie parkingu spowoduje na osiedlu jeszcze większy armagedon. Zdecydowana większość pojazdów parkuje tam niezgodnie z przepisami, a wizyty straży miejskiej, która zakłada blokady na koła, są komentowane bardzo nieprzychylnie. Nie wiadomo też, co zrobi zarządca – dzwoniąc do spółki „Nowy Dom Szczecin”, można usłyszeć jedynie komunikat informujący, że z powodu COVID biuro firmy jest nieczynne do odwołania. ©℗

Tekst i fot. ToT