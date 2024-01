Król Danii odwiedzi Szczecin

Fot. domena publiczna

Król Danii Fryderyk X za kilka dni przyjedzie z oficjalną wizytą do Polski. Odwiedzi m.in. Szczecin.

Nowy król Danii w swoją pierwszą podróż zagraniczną uda się w dniach 31 tycznia - 2lutego. Spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą. W Szczecinie odwiedzi m.in. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni NATO.

„To będzie wyjątkowe wydarzenie. Jak zapowiadają media - Jego Królewska Mość Król Danii Fryderyk X w przyszłym tygodniu odwiedzi Polskę, a program wizyty przewiduje także pobyt w Szczecinie. Pracowaliśmy nad tym tematem w zaciszu gabinetów od dłuższego czasu. To będzie druga wizyta Fryderyka X w naszym pięknym mieście. 10 lat temu - jeszcze jako Księcia - gościliśmy go wraz z małżonką Księżną Marią. Bardzo się cieszymy. To zaszczyt!” - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek. (K)