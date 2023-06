Koszykówka. King zagra w Lidze Mistrzów

King po zdobyciu pierwszego w historii Szczecina złotego medalu zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Fot. Ryszard Pakieser

King Szczecin, świeżo upieczony mistrz Polski, po raz pierwszy w historii zagra w fazie grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. W kwalifikacjach tych rozgrywek weźmie udział Legia Warszawa. Polskie zespoły rywali poznają po losowaniu zaplanowanym 5 lipca.

Kwalifikacje do Ligi Mistrzów rozpoczną się 25 września i potrwają do 1 października. Sezon zasadniczy wystartuje 17 października. 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup po cztery zespoły. Zwycięzcy grup awansują do kolejnej fazy grupowej, natomiast ekipy z miejsc 2-3 zagrają w formacie play-in. Ćwierćfinały zaplanowane są w kwietniu 2024 roku, a turniej Final Four w maju.

King powoli kompletuje skład na nowy sezon. Nowe kontrakty podpisali już Andy Mazurczak i Kacper Borowski, a ważne umowy mają Filip Matczak i Maciej Żmudzki. Trwają negocjacje z Amerykanami grającymi w poprzednim sezonie w mistrzowskim teamie.

- Chcemy utrzymać trzon, ale będą korekty. Zamierzamy wzmocnić zespół. Należy pamiętać, że każdy z zawodników chce spieniężyć ten sukces. W grę, w niektórych przypadkach, wchodzą bardzo duże kwoty. Staram się tłumaczyć zawodnikom, że idealnym wabikiem jest Basketball Champions League - zagrajcie tam, pokażcie się - mówi w wywiadzie dla oficjalnej strony PLK trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

W fazie grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów oprócz Kinga zagrają: AEK Ateny (Grecja), Bertram Yachts Derthona (Włochy), Bursaspor (Turcja), Darussafaka Lassa (Turcja), Dinamo BDS Sassari (Włochy), EWE Baskets Oldenburg (Niemcy), Falco Vulcano Szombathely (Węgry), Filou Ostenda (Belgia), Galatasaray Nef (Turcja), Hapoel Bank Yahav Jerozolima (Izrael), Hapoel Holon (Izrael), Igokea m:tel (Bośnia i Hercegowina), JDA Bourgogne Dijon (Francja), Le Mans Sarthe Basket (Francja), Lenovo Teneryfa (Hiszpania), MHP RIESEN Ludwigsburg (Niemcy), Opawa (Czechy), PAOK mateco Saloniki (Grecja), Peristeri bwin (Grecja), Pinar Karsiyaka (Turcja), Promitheas Patras (Grecja), Rio Breogan (Hiszpania), Rytas Wilno (Litwa), Telekom Baskets Bonn (Niemcy), Tofas Bursa (Turcja), UCAM Murcia (Hiszpania), Unicaja Malaga (Hiszpania), VEF Ryga (Łotwa)

W kwalifikacjach oprócz Legii wezmą udział: Bakken Bears (Dania), BG Gottingen (Niemcy), Caledonia Gladiators (Wielka Brytania), Cholet Basket (Francja), CSM CSU Oradea (Rumunia), FMP Soccerbet (Serbia), Happy Casa Brindisi (Włochy), Heroes Den Bosch (Holandia), Ironi Hay Motors Ness Ziona (Izrael), Jonava CBet (Litwa), Kalev/Cramo (Estonia), Karhu Basket (Finlandia), Monbus Obradoiro (Hiszpania), Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra), Norrkoping Dolphins (Szwecja), Pallacanestro Varese (Włochy), Patrioti Levice (Słowacja), Peja (Kosowo), Petrolina AEK LCA (Cypr), Telenet Giants Antwerpia (Belgia), TSU Tbilisi (Gruzja), SIG Strasbourg (Francja), SL Benfica (Portugalia). (woj)