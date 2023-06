Koszykówka. Mistrz Polski kompletuje skład. Mazurczak na kolejny sezon w Kingu

Fot. Ryszard Pakieser

Andy Mazurczak podpisał nowy kontrakt z Kingiem. Dla rozgrywającego, który poprowadził drużynę do mistrzostwa Polski, nowy sezon będzie drugim w barwach szczecińskiej ekipy.

- Cieszymy się, że kontrakt z Andym został przedłużony. To był dla nas priorytet. Od tego nazwiska zaczynaliśmy budowę składu w poprzednim roku. To samo robimy teraz. Mam nadzieję, że kolejne elementy będą składały się równie udanie, jak przed tym sezonem. Bardzo się cieszę, że Andy chciał z nami zostać i grać w lidze Mistrzów. Chce osiągnąć coś w Polsce, ale i powalczyć w europejskich pucharach. To dla mnie bardzo budujące - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

Mazurczak został uznany MVP rundy zasadniczej oraz najlepszym Polakiem sezonu 2022/2023 w Energa Basket Lidze. Wystąpił we wszystkich 45 meczach Kinga w tym sezonie. Była też najdłużej przebywającym na parkiecie zawodnikiem w całej Energa Basket Lidze oraz trzecim z Polaków z najlepszym dorobkiem punktowym w całej lidze. Zdobył 509 punktów, zaliczył 1387 minut i notował średnio: 11 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst, 2 przechwyty i miał 41-procentową skuteczność "trójek".

- Czuję się świetnie w Szczecinie. Jest mi tu dobrze i komfortowo. Teraz te uczucia są jeszcze większe, niż przed minionym sezonem, bo spędziłem tutaj rok. Dlaczego podpisałem kontrakt tak szybko? Po takim sezonie na pewno jest łatwo to zrobić. Ja próbowałem nie podchodzić do tego emocjonalnie, ale spokojnie i racjonalnie. Wszystko to, co jest w klubie bardzo mi się podoba. Zależy mi na tym, aby pomóc Kingowi iść do przodu. Stąd ta decyzja - tłumaczy Andy Mazurczak.

W klubie na kolejny sezon pozostaje także trener Arkadiusz Miłoszewski, z którym klub przedłużył umowę jeszcze przed play-offami. (woj)