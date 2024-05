Angielski zdaje 90 procent maturzystów

Maturzyści uznają egzamin z języka angielskiego jako najmniej stresujący. Fot. Dariusz Gorajski

Najmniej stresujący, najfajniejszy, łatwy i przyjemny - tak maturzyści mówią o pisemnym egzaminie z języka angielskiego. W czwartek o godz. 9 abiturienci zasiedli do arkusza z ojczystej mowy Szekspira. Na odpowiedzi mieli 120 minut - dwie godziny obowiązywały zarówno tych zdających w Formule 2023, jak i Formule 2015.



Z obowiązkowych egzaminów pisemnych z języków obcych nowożytnych to właśnie angielski cieszy się największym powodzeniem - zdaje go 90 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Arkusz egzaminacyjny z tego przedmiotu składa się z czterech części - sprawdzana jest m.in. umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. Maturzyści muszą również zredagować krótką - od 80 do 130 wyrazów - wypowiedź pisemną, najczęściej chodzi o proste formy, np. zredagowanie e-maila, napisanie krótkiego listu, wpis na bloga lub na forum. Przed młodzieżą jeszcze obowiązkowy egzamin ustny z języka angielskiego. Ten trwa tylko 15 minut, a składa się z rozmowy wstępnej i kilku pytań zadanych przez egzaminatora - ustne sprawdziany wiedzy rozpoczynają się 11 maja, w każdej szkole w innym terminie, jednak zgodnym z harmonogramem ustalonym przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Ponad 6,5 tys. zachodniopomorskich maturzystów język angielski wybrało również jako przedmiot dodatkowy i będą go zdawać na poziomie rozszerzonym. Ten egzamin odbędzie się 13 maja o godz. 9. Tego samego dnia, również o godz. 9 odbędzie się także matura z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Popołudniowa czwartkowa sesja maturalna to także językowe zmagania młodzieży na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.

(kel)