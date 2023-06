Koszykówka. Borowski na kolejne dwa lata w Kingu

Fot. Ryszard Pakieser

Kacper Borowski spędził w Kingu dwa ostanie sezony, a w ostatnim zdobył pierwsze w karierze mistrzostwo Polski. Podkoszowy zawodnik zdecydował się przedłużyć umowę z klubem na kolejne dwa lata. To drugi koszykarz mistrzowskiej drużyny, który zdecydował się kontynuować karierę w Kingu. Kilka dni wcześniej nowy kontrakt na dwa lata podpisał Andy Mazurczak.

- Czuję radość i wielką ekscytację związaną z kolejnym sezonem. Naszym celem na pewno będzie obrona tytułu mistrza Polski, ale będzie to trudne zadanie. Damy z siebie wszystko. Chcemy też jak najlepiej pokazać się w Europie. Dla mnie to bardzo fajna sprawa. Mocno mi się podoba w tej organizacji jaką jest King Szczecin. Miasto też jest świetne. Nie ukrywam, że blisko mam rodzinę. Moja żona jest w ciąży, a lekarz prowadzący jest ze Szczecina - tłumaczy Kacper Borowski.

Koszykarz ma już na koncie 68 meczów w barwach Kinga w rozgrywkach Energa Basket Ligi. W ich trakcie zdobył już 438 punktów, zanotował też 204 zbiórki. Najlepszym meczem Kacpra Borowskiego w sezonie 2022/2023 było starcie przeciwko Treflowi Sopot. Polski podkoszowy zanotował wtedy 22 punkty, 4 zbiórki, przechwyt oraz blok. Borowski szczególnie dobrze prezentował się w serii finałowej z WKS Śląskiem Wrocław. Zdobywał ważne punkty i trafiał kluczowe trójki.

- Bardzo się cieszę, że Boro zostaje z nami. Nasze wspólne treningi z Kacprem, sięgają czasów szkoły SMS. Znam go bardzo dobrze i wiem, jaki potencjał w nim drzemie oraz jak dobrze może grać w basket. Kacper pokazał to szczególnie w fazie play-off. Miał rewelacyjną końcówkę sezonu. Na pewno ciężko przepracujemy okres przygotowawczy. Moim celem jest to, aby Kacper Borowski zagrał w reprezentacji Polski. Jest to cel, jak najbardziej, do zrealizowania - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

(woj)