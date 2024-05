Wybrano Zarząd Województwa. Radni zadecydowali

Nowy Zarząd Województwa. Fot: Urząd Marszałkowski

Radni województwa dokończyli przerwane we wtorek, 7 maja br. pierwsze posiedzenie zachodniopomorskiego sejmiku VII kadencji. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Olgierda Geblewicza dokonano wyboru członków Zarządu Województwa. W czwartek, 9 maja br. poznaliśmy też skład prezydium sejmiku.

Z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem (Koalicja Obywatelska) w Zarządzie Województwa współpracować będzie czterech członków. Wicemarszałkami zostali: Anna Bańkowska (Koalicja Obywatelska) i Jakub Kowalik (Koalicja Obywatelska). Na nowych członków Zarządu powołano Marcina Łapecińskiego (Trzecia Droga) oraz Bogdana Jaroszewicza (Lewica).



Anna Bańkowska odpowiadać będzie za sprawy kultury, turystyki i opieki społecznej. Jakubowi Kowalikowi podlegać będzie m.in. infrastruktura oraz środowisko i klimat. Marcin Łapeciński nadzorować będzie kwestie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwo. Do zadań Bogdana Jaroszewicza należeć będą: edukacja, inwestycje, informatyka i bezpieczeństwo.

W czwartek poznaliśmy także skład prezydium sejmiku województwa. Do przewodniczącej Teresy Kaliny (Koalicja Obywatelska) dołączyło trzech wiceprzewodniczących: Marcin Przepióra (Koalicja Samorządowa OK Samorząd), Janusz Żmurkiewicz (Koalicja Obywatelska) oraz Sebastian Szwajlik (Trzecia Droga).



W dalszej części obrad głosowano w sprawie składów komisji sejmikowych, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących, a także w sprawie wyboru delegatów samorządu województwa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. (K)