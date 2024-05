Wały Chrobrego i motyle łąki

Fot. Anna Gniazdowska

Kiermasz na ponad 100 stoisk ze wszystkim, co zielone do domu i ogrodu. Z morzem roślin: znanych i cenionych odmian oraz poszukiwanych egzotycznych okazów. Czy w ofercie przyprawiającej o zielony zawrót głowy może jeszcze się znaleźć jakaś niespodzianka? O tym będzie się można przekonać podczas najbliższej, wiosennej edycji „Pamiętajcie o ogrodach".

To jedno z najbardziej znanych i lubianych wydarzeń zielonego Szczecina. Które tym razem - w wiosennej odsłonie - będzie dostępne dla wszystkich już w następny weekend: 18 i 19 maja.

- Majowy kiermasz ogrodniczy kojarzy się bezsprzecznie z sezonowymi roślinami rabatowymi: do skrzynek, donic, ampli, na tarasy, balkony, parapety. Będą zatem pelargonie w ogromnym wyborze, w tym oczywiście bardzo poszukiwane półzwisające ‘Caliope’ o okazałych kwiatostanach. Podobnie jak begonie bulwiaste oraz drobne, tzw. stale kwitnące, a także ich krzyżówka ‘Dragon’. Poza tym w ofercie producentów nie zabraknie aksamitek, lobelii, kocanek, komarzyc, bakopy, smagliczek. No i oczywiście surfinii - w tym wielobarwnych, jak np. przypominająca gwiaździste niebo ‘Night Sky’, supertunie Vista w kilku odmianach a także urocze „kuzynki" petunii, czyli wielobarwne ‘Million Bells’ - mówi Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia.

Na kiermaszu będą dostępne - jak zawsze - również byliny, krzewy i drzewa owocowe oraz ozdobne, pnącza, zioła w doniczkach oraz rozsady warzyw. Jednak po raz pierwszy pośród różnorodnej oferty ogrodniczej będzie można upolować nawet... łąki kwietne.

- Tego jeszcze w Szczecinie nie było! Po raz pierwszy na kiermaszu pojawią się gotowe zestawy 4 rodzajów łąk kwietnych w doniczkach, które będzie można rozsiać w ogrodzie lub uprawiać w pojemnikach, a nawet w skrzynkach balkonowych - zapowiada Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. - Do wyboru będą: łąka „romantyczna gra kolorów" - o zharmonizowanych barwach, przenikających się przez cały sezon, łąka pachnąca - składająca się z mieszanki kwiatów o esencjonalnym zapachu i intensywnej kolorystyce, łąka z kwiatów odwiedzanych przez motyle - o szerokiej gamie kolorów, a także łąka w rustykalnym stylu - z kwiatów nadających się do wazonów. Te ciekawe koncepcje jednorocznych łąk kwietnych to interesujący przykład wspierania bioróżnorodności w naszych ogrodach.

Ogród to jednak nie tylko rośliny. Dlatego w ofercie kiermaszowych stoisk będzie również sprzęt ogrodniczy, nawozy oraz elementy małej architektury: od donic, skrzynek i poidełek, po wszelkie wyroby artystycznego rękodzieła (np. ceramika, wiklina, metaloplastyka, drewno).

„Pamiętajcie o ogrodach" - tradycyjnie - będzie towarzyszyć kiermasz jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami”. Wzdłuż bliskiego Wałom Chrobrego odcinka ul. Szczerbcowej staną kramy m.in. producentów wędlin, serów, pieczywa, piwa z minibrowarów, a także okazjonalnych przekąsek i słodyczy.

Na tym nie koniec atrakcji. W niedzielę (19 maja) na tarasie przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem na zajęcia jogi (godz. 12) będzie zapraszać Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów, a po niej (godz. 13.30) odbędzie się flash mob flamenco w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio flamenco pod kierunkiem Donaty Szurobury.

Dwa dni „Pamiętajcie o ogrodach" - fantastyczne klimatyczne wydarzenie w sercu miasta - pod patronatem naszego „Kuriera Szczecińskiego".

A. NALEWAJKO