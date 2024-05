Ciekawe spotkania autorskie w Stargardzie. Najpierw Marcin Meller

Jolanta Aniszewska, dyrektor KS i Piotr Kozłowski, prezes Bridgestone Stargard. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dzięki Bridgestone Stargard stargardzka biblioteka zorganizuje w tym roku cztery ciekawe spotkania autorskie.

Książnica Stargardzka otrzymała kolejne wsparcie finansowe od Bridgestone Stargard, stargardzkiej fabryki opon działającej w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Tym razem zrealizuje cykl spotkań autorskich pod hasłem „DooKOŁA – świata i człowieka”.

– W tym roku ta współpraca przybierze wymiar bardzo czytelniczy – mówi Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. – To „koło” w nazwie jest nie tylko ukłonem w stronę naszego partnera, czyli fabryki opon Bridgestone Stargard, ale też wskazuje na pewną bliskość, ale też wskazuje na jeden z chyba najciekawszych wynalazków ludzkości, który pozwala nam poznawać człowieka. Zaplanowaliśmy cztery spotkania autorskie.

W ramach cyklu „DooKOŁA” 14 maja br. do Książnicy Stargardzkiej przyjedzie Marcin Meller, dziennikarz, felietonista i reportażysta, związany m.in. z TVN, „Wprost”, „Newsweekiem”, „Polityką”, „Playboyem. Jest on autorem kilku książek, w tym poświęconym Gruzji czy ostatnia Afryce. Spotkanie, które zabierze czytelników w podróż dookoła świata odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który zaczął się 8 maja. Początek spotkania z nim – godz. 17.

Kolejne spotkanie autorskie zaplanowane jest na 21 czerwca na godz. 17. Tego dnia Stargard odwiedzi związany z „Gazetą Wyborczą” Jacek Hugo-Bader, autor książek i felietonista, który przemierzył Azję wzdłuż i wszerz, przepłynął Bajkał na kajaku. Jeego książki są nominowane do najważniejszych nagród literackich. We wrześniu do KS przyjedzie też Yanek Świtała, znany młodemu pokoleniu ratownik medyczny, który opublikował dwie książki o systemie ratownictwa i służbie zdrowia w Polsce, a w październiku zawita prawdziwa legenda, Krzysztof Wielicki, jeden z pierwszych 5 ludzi zdobył Koronę Himalajów, a zimą Mount Everest.

Firma Bridgestone Stargard już wcześniej wspierała bibliotekę, pomagając jej w zagospodarowaniu terenu przy budynku, gdzie postawiono ławki, stojaki na rowery i donice z kwiatami. Bibliotekarze dzięki wsparciu, kupili też do toalet różowe skrzyneczki ze środkami higieny osobistej dla kobiet.

– Nasza firma ulokowała się tutaj kilkanaście lat temu i czuje się ze Stargardem związana – komentuje Piotr Kozłowski, prezes zarządu Bridgestone Stargard. – Dlatego staramy się w życiu kulturalnym i społecznym miasta jako firma uczestniczyć. Mamy swój wkład w jego zrównoważonym rozwoju. ©℗

(w)